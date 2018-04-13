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Son dakika... Benzinin de fiyatı artacak

Benzin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş artırılması bekleniyor

Son dakika... Benzinin de fiyatı artacak

Benzin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş artırılması bekleniyor

13 Nisan 2018 Cuma 09:28
Son dakika... Benzinin de fiyatı artacak
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BENZİN fiyatının yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş artırılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 13 kuruş zam yapılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Benzin16 Kuruş Artırılması
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