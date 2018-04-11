Son Dakika! Benzine 17 kuruş daha zam geliyor

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

MART AYINDA 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Benzin fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

LİTRE FİYATI 6 LİRA SINIRINI GEÇECEK

Yeni zamla birlikte İstanbul'da da benzinin litre fiyatı 6 TL sınırını geçecek ve 6,10 TL olacak.