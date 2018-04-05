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Son dakika... Bakanlar Kurulu'ndan flaş karar! O şart kaldırıldı...

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesinde "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı.

Son dakika... Bakanlar Kurulu'ndan flaş karar! O şart kaldırıldı...

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesinde "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 09:40
Son dakika... Bakanlar Kurulu'ndan flaş karar! O şart kaldırıldı...
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KONUYA ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesinde hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.

Söz konusu karar 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz aralık ayından önümüzdeki hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık" diye konuşmuştu.

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HatayKilisKredi Borçlarının ErtelenmesiGerçek Ve Tüzel Kişi üreticiler
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