Son dakika: Artık ev satmak zorlaşıyor! Değişiklik önümüzdeki hafta duyurulacak…

TİCARET Bakanlığı 5 Haziran 2018'de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ni yayınladı. Emlak satışı için Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alınmasını şart koşan yönetmelikte bazı eksiklikler tespit eden emlakçı odaları bakanlığa başvurarak yönetmelikle ilgili çalışma yapılmasını istedi. bunun üzerine geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilki 5 Temmuz Cuma günü Ankara'da, ikincisi ise 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirildi. 20 ilin esnaf odası yetkililerinin katıldığı çalıştaya İstanbul'daki toplantıya;ünlü emlak piyasasının nabzını tutan sitelerin temsilcileri de eşlik etti.

25 BİN TL CEZASI VAR

Çalıştayda haksız rekabet ve işlerindeki prestij kaybının önüne geçmek için Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde kimi değişikliklerin yapılmasına karar verildi. Yönetmelikle ilgili alınan değişiklik kararlarına göre; mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan ve lise mezunu olmayan kişiler emlakçı olamayacak. Mevcut emlakçılar, 5 Aralık 2019'a kadar bakanlıktan yetki belgelerini almazsa iş yerleri kapatılacak. Söz konusu belge olmadan emlakçılık yapanlar 25 bin TL para cezasına çarptırılacak. Yeni düzenlemeler bununla da sınırlı değil. İnternet siteleri üzerinden yayınlanan ilanlara da sınırlama getiriliyor.