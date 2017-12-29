Son dakika - 2018 için asgari ücret belli oldu: İşte o rakam...

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Milyonların beklediği açıklama yapıldı. Yeni asgari ücret yüzde 14,2 artarak 1603 lira oldu.
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