Son 24 saatte yüzde 12 arttı! İşte son durum...

YATIRIMCILARIN piyasadaki eğilimleri ve eğilimlerin geri dönüşlerini öngörmek için kullandıkları GTI Vera Convergence Divergence göstergesinin, aylar sonra Bitcoin'de yeniden artış eğiliminin görülebileceğine işaret etmesiyle piyasada genel bir artış görüldü.

GTI Vera göstergesinin en son Bitcoin'e yeşil ışık yakmasıyla iki aylık bir sürede yüzde 17 değer kazanan piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimindeki eğilimle ilgili ekonomist Alex Krüger yaptığı açıklamada, Bitcoin'in 4,200 dolar üzerine çıkmasının yaklaşık 16 aydır süren ayı piyasasını sonlandıracağını söyledi.

Bitcoin ve kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumlu öngörüler ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, TSİ 09:28'de yüzde 20.60 artışla 4,993 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 12.69 artarak 4,655 dolar düzeyine döndü. Bitcoin, 82 milyar 32 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.5ini oluşturdu.



Toplam 2,139 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.17, yüzde 3.60, yüzde 1.98, yüzde 1.79, yüzde 1.39, yüzde 0.65 ve yüzde 0.40 ile sırasıyla yalnızca Tezos, Project Pai, TTC Protocol, Aurora, Loom Network, WAX ve Steem düşerken, piyasadaki artışa da yüzde 37.85 ile 92'nci sıradaki REPo öncülük etti.



En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel artış eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 150 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı ve son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 9.6 artışla 159 milyar 177 milyon dolara yükseldi.



Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 46 milyar 495 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



Bitcoin yüzde 12.69



Ethereum yüzde 5.17



Ripple yüzde 5.59



Litecoin yüzde 11.39



EOS yüzde 8.26



Bitcoin Cash yüzde 7.08



Binance Coin yüzde 9.80



Stellar yüzde 7.33



Tether yüzde 1.35



Cardano yüzde 8.09 yükseldi.