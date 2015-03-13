Son 19 gün!

SOSYAL Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, 11 Eylül 2014'ten önce Genel sağlık Sigortası'na (GSS) tescili yapıldığı halde gelir testi yapılmayan kişilerin, 31 Mart'a kadar gelir testini yaptırmaları halinde, borçlarının tescil tarihinden itibaren güncelleneceğini ve belirlenen gelir seviyesine göre primlerin tahakkuk ettirileceğini bildirdi. Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6552 sayılı Torba Yasa'da yer alan GSS'ye ilişkin prim affı düzenlemelerinden yararlanma süresinin bitimine kısa bir zaman kaldığı ve borcu olanların prim affını kaçırmamaları gerektiği uyarısında bulundu. Sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanması amacıyla "Sosyal Güvenlik Reformu"nda GSS'nin zorunlu olarak getirildiğini belirten Kurt, uygulamanın 1 Ocak 2012'den itibaren hayata geçirildiğini anımsattı. Kurt, "11 Eylül 2014 tarihinden önce GSS tescili yapıldığı halde gelir testi yapılmayan kişiler, 31 Mart'a kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurup, gelir testini yaptırmaları halinde borçları tescil tarihinden itibaren güncellenecek. Belirlenen gelir seviyesine göre primler de tahakkuk ettirilecek" dedi.

"GSS borçları, taksitle de ödenecek"

Yapılandırma için başvuranların borçlarının geriye dönük düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, "Gelir testi yaptırıp, kişi başına 400,5 liradan az geliri olanlar, herhangi bir prim ödemeyecek ve geriye dönük 2012'den bugüne GSS prim borçları da affedilmiş olacak" diye konuştu. Kurt, gelir testi sonucuna göre GSS priminin de ödeneceğine değinerek, şunları söyledi: "400,5-1201,5 lira arasında geliri olanlar 48,6 lira aylık, 1201,5-2403 lira arası geliri olanlar 144,18 lira aylık, 2403 liradan fazla geliri olanlar ise 288,36 lira GSS primi ödeyecek. GSS'li kişinin yaptıracağı gelir testinin sonuçlanmasıyla sigortalı adına 1 Ocak 2012'den itibaren tahakkuk edecek GSS borçları, kişinin talebi doğrultusunda peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödeme imkanı da olacak."

"Daha önce prim ödeyenler, aftan faydalanamayacak"