Şok! Rekor üstüne rekor

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yakın seyretmesi ve ekonomi yönetimine dair endişelerle saat 18.24'te 2.5400'a kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. Merkez Bankası ise 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı.

Dolar gün içinde en düşük 2.5090 seviyesini gördü. Bankacılar ABD merkez bankası'nın faiz artışının yaklaşmasıyla dolarda yaşanan değer kazancına dikkat çekerken iç siyasi gelişmelerin de TL'yi baskılayan bir diğer unsur olduğunu söylediler. Dolar 18:07 itibariyle 2.53 seviyesinden işlem görüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "İki önemli hikaye değerli dolar ve seçimlerin ardından ekonomi yönetimine ne olacağına ilişkin soru işaretleri. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Güney Afrika'nın not indirimi ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemesi de rekorun kırılmasını tetikleyen bir diğer unsur oldu" dedi.