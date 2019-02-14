Şok düzenleme: Cep telefonunda vergi artıyor!

CEP telefonlarından alınan ÖTV’nin yüzde 50’ye çıkarılmasının önü açıldı. Hali hazırda yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarında yüzde 25 ÖTV alınıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısında cep telefonları üçe ayrıldı. Birinci grup fiyatı 1200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar ve 2400 TL’den fazla olanlar.

Söz konusu fiyat gruplarındaki telefonların ÖTV oranları yasa tasarısında şimdiki gibi yüzde 25 olarak bırakıldı fakat hükümete özel tüketim vergisinin yüzde 50’ye kadar çıkarılması için yetki verildi. Yani devlet fiyatı 2500 TL’den yüksek fiyatlı bir telefonun ÖTV’si yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılabilecek. Söz konusu yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı dörtte birine kadar indirilebilecek.