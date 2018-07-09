Soğan üretiminde Türkiye'de 2'inci sırada

TÜRKİYE’DE 2017 yılında toplam soğan üretim alanı 576 bin 918 dekar olup üretim miktarı 2 milyon 131 bin 513 ton olarak gerçekleşti. 2017 yılında Amasyada 60 bin 480 dekar alanda 271 bin 522 ton soğan üretimi yapıldı. Amasya Türkiye soğan üretiminin yüzde 13’ünü gerçekleştirerek, Ankaradan sonra üretimde 2inci sırada yer aldı. Kentet soğan üretiminin ağırlıklı olarak Suluova ilçesinde yapıldığı belirtildi.Amasyada 2018 yılında 61 bin 400 dekar alanda soğan üretimi yapıldı. Haziran ayı ortası itibariyle erkenci çeşit soğan hasadı başladı. Çiftçi toptan satış fiyatı ortalama kilosu 2-2,5 lira aralığında değer kazandı. Amasya merkez ilçe genelinde 15 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen dolu ve aşırı yağışlar sebebi ile üretimde yaklaşık yüzde 20lik verim kaybı yaşandı. 2018 yılında 257 bin 880 ton üretim beklendiği belirtildi. Amasyada mevcut soğan çeşitleri ağırlıklı olarak geçci çeşit soğanlardan oluşuyor. Geçci çeşit soğanlarda ise hasadın Ağustos ayı itibariyle başlayacağı belirtildi.