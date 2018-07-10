Soğan, patates derken şimdi de..

PATATES, soğan ve havuçtan sonra sofraların vazgeçilmezi olan sarımsakta da fiyatlar tüketiciyi üzecek seviyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Haller Müdürlüğü'nün açıkladığı fiyatlara göre kuru sarımsağın kilogram fiyatı 7 TL oldu. Markette ise 16 ila 18 TL arasında satılan ürünün adet fiyatı 1 TL oldu. İthal sarımsağın ise haldeki kilogram fiyatı 20 TL'ye dayandı.

İTHAL MEYVELERDE FİYATLAR EL YAKIYOR

İthalat yoluyla raflardaki yerini alan bazı özel meyve sebze türlerinde ise fiyatlar döviz kurları ile birlikte zirve yaptı. Frenk üzümünün kilogram fiyatı 160 TL olurken Güney Amerika ülkesi Şili'den ithal edilen Granny Smith elmanın fiyatı 200 TL'ye ulaştı. Geçtiğiniz yıl İstanbul Hali'ndeki fiyatı 140 TL olan Granny Smith elmanın ithalatı düştüğü bulmak oldukça güç.

LAMAS LİMON 120 TL

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin’in batısında yer alan Erdemli ve Silifke'de üretilen lamas limonun fiyatı ise 120 TL oldu. Ekim ve şubat ayları arasında pazara sürülen ürünün kilogram fiyatı kalitesine göre geçtiğimiz yıl 90 TL'den başlıyordu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 16:17