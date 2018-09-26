Sofraların vazgeçilmezi, 10 liraya yükselecek!

DÜNYA'DA yer alan habere göre, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yaygın olarak çıkacak. O tarihe kadar büyük kentlerde tüketici domatesi 9-10 liradan alacak." diye konuştu.

''TÜKETİCİ DOMATESİ 9-10 LİRADAN ALACAK''

"Bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor. Ayrıca tuta zararlısı nedeniyle her yerde üretimde bir miktar düştü. Yaylalarda bile tuta zararlısı etkili oldu. İklim şartları da olumsuz geçti. Bu kadar çok olumsuzluk bir araya gelince domates azaldı,üretim arttı. Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yaygın olarak çıkacak. O tarihe kadar büyük kentlerde tüketici domatesi 9-10 liradan alacak."

MALİYETLER YÜKSELDİ

Domates veya diğer ürünlerde fiyat artışına 'üretim dönemi' olmaması neden olurken, maliyetlerin yükselmesi de fiyat artışını etkiledi.