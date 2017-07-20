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SOCAR'ın ikinci petrokimya projesinde hedef 2023

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Star Rafinerisi'nde bugüne kadar yüzde 90’lık bir ilerleme kaydedildiğini ve en geç 2018 Eylül'de rafinerinin üretime geçeceğini belirterek, "Rafineriden sonra ise 3 milyar dolar yatırım tutarı olan ikinci petrokimya projesine başlayacağız. Bu projenin 2023’e kadar yetişmesi konusunda elimizden geleni yapıyor ve işlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi

SOCAR'ın ikinci petrokimya projesinde hedef 2023

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Star Rafinerisi'nde bugüne kadar yüzde 90’lık bir ilerleme kaydedildiğini ve en geç 2018 Eylül'de rafinerinin üretime geçeceğini belirterek, "Rafineriden sonra ise 3 milyar dolar yatırım tutarı olan ikinci petrokimya projesine başlayacağız. Bu projenin 2023’e kadar yetişmesi konusunda elimizden geleni yapıyor ve işlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:39
SOCAR'ın ikinci petrokimya projesinde hedef 2023
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OCAR Başkanı Abdullayev: - "Star Rafinerisi'nde bugüne kadar yüzde 90’lık bir ilerleme kaydedildi. Seneye eylül ayında, hatta daha da erken olabilir, rafineri üretime geçecek" - "Rafineriden sonra ise 3 milyar dolar yatırım tutarı olan ikinci petrokimya projesine başlayacağız. Bu projenin 2023’e kadar yetişmesi konusunda elimizden geleni yapıyor ve işlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" "Türkiye'nin petrokimya ürünlerinden kaynaklanan 11,5 milyar dolarlık cari açığı var. Biz de Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığımız bu yeni projelerle petrokimya sektöründe cari açığı 3 milyar dolar kadar azaltmaya çalışıyoruz'' dedi.Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Abdullayev, Güney Gaz Koridoru'nun ana halkasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), hem Türkiye ve Azerbaycan hem de Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli bir proje olduğunu söyledi.


TANAP'ın hızlı ve problemsiz ilerleyen bir proje olduğuna işaret eden Abdullayev, projenin ilerlemesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın sağlam ilişkilerinin önemli rolü bulunduğunu ifade etti. Abdullayev, TANAP'ın şu anda yüzde 77,3’ünün tamamlandığını ve ilk aşamada Türkiye'ye 6 milyar metreküp gaz gönderilecek kısmının 2018'in ikinci yarısı itibarıyla bitirileceğini dile getirdi.Projenin ikinci aşamasında Avrupa'ya 10 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacağını anımsatan Abdullayev, "İkinci kısım bizim tarafta 2019'da hazır olacak ama Avrupa tarafı programdan biraz geride olduğu için 2020'de hazır olabilecek. Sevindirici bir durum ki; Türk hükümetinin büyük desteği neticesinde proje, vaktinden önce ve büyük bir tasarrufla tamamlanacak.Bu tür büyük projelerde böylesine olumlu sonuçlar almak çok zordur. Şu ana kadar TANAP'ın toplam yatırım miktarı 8,5 milyar dolar civarında. Bu vesile ile projeye en başından beri destek olan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

STAR RAFİNERİSİ'NDE İŞLER TAKVİME UYGUN

Abdullayev, Türkiye'deki yatırımlarının 19,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve bu yatırımlar arasında önemli yer tutan Star Rafinerisi'nde işlerin takvime uygun ilerlediğini belirtti.Rafineride şimdiye kadar yüzde 90'lık bir ilerleme kaydedildiğini bildiren Abdullayev, şunları kaydetti:  "Seneye eylül ayında hatta daha da erken olabilir, rafineri üretime geçecek. Rafineride üretilen ürünler artık Türkiye'de satılmaya başlanacak ve bu da Türkiye'nin cari açığının azalmasında büyük bir rol oynayacak. Star Rafinerisi Türkiye'nin 2,5 milyar dolarlık cari açığını kapatacak. Star Rafinerisi'nin toplam yatırım miktarını şimdilik kesin olarak söylemek imkansız çünkü proje daha devam ediyor ama şu ana kadar yatırılan miktar 6 milyar doların üzerinde.Rafineriden sonra ise 3 milyar dolar yatırım tutarı olan ikinci petrokimya projesine başlayacağız. Bizim Aliağa konusunda güzel bir vizyonumuz var. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanının 2023 vizyonuna katkımızı verdik ve Aliağa sahasına yeni bir sanayi alanının kurulması için hükümete kendi projelerimizi sunduk.Bu projenin 2023’e kadar yetişmesi konusunda elimizden geleni yapıyor ve işlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin petrokimya ürünlerinden kaynaklanan 11,5 milyar dolarlık cari açığı var. Biz de Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığımız bu yeni projelerle petrokimya sektöründe cari açığı 3 milyar dolar kadar azaltmaya çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
SOCARPetrokimya HoldingRafineri
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