Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor

Sıra onlarda! Emlakçılara da düzenleme geliyor

İkinci el oto piyasasının ardından emlak piyasasına da düzenleme geliyor

Sıra onlarda! Emlakçılara da düzenleme geliyor

İkinci el oto piyasasının ardından emlak piyasasına da düzenleme geliyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:29
Sıra onlarda! Emlakçılara da düzenleme geliyor
banner404


GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın 30 Ekim 2017’de görüşe açtığı yönetmelik taslağında sona gelindi. Emlakçılık yapacak kişilerin bakanlıktan “yetki belgesi” alması zorunlu hale gelecek. Beş yıl geçerli olacak yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

GÖSTERME BEDELİNE SON

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, emlakçılar taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli, satış bedelinin yüzde 3’ünden fazla olamayacak. Taşınmaz alım satımı ile kiralama faaliyetlerini adım adım izlemek, takip ve kontrolü sağlamak için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. 27-28 Nisan tarihlerinde son değerlendirmeler yapılarak yönetmelik taslağına son şekli verilecek.

‘MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, daha önce HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, “Emlakçıların mesleki yeterliliği, işletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standart getirilmesi, emlakçı komisyon oranlarının belirlenmesi, ekspertiz raporlarının alınmasında düzenlemeler yapacağız. Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak” ifadesini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İkinci El OtoEmlak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca vatandaşa müjde! Maaşlar artık kesilmeyecek
Milyonlarca vatandaşa müjde! Maaşlar artık kesilmeyecek
Tereciye tere satıyoruz! Tam 1 milyar euroluk araç ihraç edecekler
Tereciye tere satıyoruz! Tam 1 milyar euroluk araç ihraç edecekler
Ağbal açıkladı! Yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik
Ağbal açıkladı! Yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim