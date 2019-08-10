Sipahioğlu’ndan çağrı: ‘Oda kaydını sorgulayın’
TMMOB İçmimarlar Odası Alanya temsilcisi Gökhan Sipahioğlu vatandaşlara çalışacakları iç mimarların oda kaydının olup olmadığını sorgulamaları için çağrıda bulundu
EKONOMİ 09.08.2019, 18:34 09.08.2019, 18:51 Enes Subaşı
ALANYA Belediyesi’nin eski CHP’li meclis üyesi, CHP’nin mevcut yönetim kurulu üyesi, TMMOB İçmimarlar Odası Alanya temsilcisi Gökhan Sipahioğlu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu uyarmak amacıyla bir paylaşım gerçekleştirdi. Sipahioğlu “Kamuoyunun dikkatine!” başlığı ile yaptığı paylaşımda “Kendilerini size İç Mimar olarak tanıtan kişilerin mutlak suretle İçmimarlar Odası kaydını kontrol ediniz! TMMOB İçmimarlar Odası meslektaşlarının olduğu kadar vatandaşın hakkını da korumakla yükümlü, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur! Suça ortak olmayın! Odamız web sayfası üzerinden (www.icmimarlarodasi.org.tr) odamıza kayıtlı meslektaşlarımızı sorgulaya bilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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