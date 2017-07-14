Sinbo’nun üretim üssü Düzce oluyor

SİNBO , Türkiye'deki üretim tesislerini bir araya getirmek için önemli bir adım atıyor. İstanbul ve Çorlu’da hali hazırda üretim yapan fabrikalarını Düzce'de tek çatı altında toplamayı hedefleyen marka, yakın bir gelecekte faaliyete geçecek yeni fabrika yatırımıyla istihdama da önemli katkı sağlayacak.Yatırım büyüklüğü yaklaşık 200 milyon dolar olacak fabrika için Düzce’deki mevcut 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri'nde yeterli büyüklükte bir alan bulunmazken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün öncülüğünde hazırlıkları süren fabrika yatırımı için yer belirleme ve teslim çalışmaları son sürat devam ediyor.Düzce fabrikasının ilk etapta bin kişilik istihdam ile faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrikanın 4-5 yıl içerisinde ise istihdam kapasitesini 5 bin kişiye kadar çıkarması hedefleniyor. Sinbo'nın Düzce’de üretime başlamasıyla birlikte birçok yan sanayi kuruluşu da bu durumdan olumlu yönden etkilenecek. Fabrika yatırımı geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’nde sanayiciye getirilen büyük imkanların etkisiyle hayat bulacak.

İSTİHDAMA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK

Yeni fabrika yatırımına ilişkin konuşan Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, "Kurmayı hedeflediğimiz tesis sadece bizimle sınırlı kalmayacak, yan sanayi ve tedarikçilerimizin de bu bölgeye gelmesine yol açacak. Ve bölgede ciddi bir istihdam rakamına ulaşılacak. Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hareket edip, ulaşmak istediğimiz noktalara gelerek Türk Malı ve kalitesini dünya pazarlarında önemli noktalara taşımaktır" dedi.