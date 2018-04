şimşek ten birlik çağrısı

ÇEVRE dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi, artırılması konusunda açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye’de de bu farkındalık var, bankalarımızın bir kısmı bir araya geldiler. Bu yönde bir sözleşmeye imza attılar. Kamu bankaları hala buna katılmamış, buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hepimizin menfaatine. Kamu bankalarından bu yönde öncü bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.

'DOĞAL OLMAYAN BİR SÜREÇTEYİZ'

1950 sonrasında çok çarpıcı küresel ısınma ile karşı karşıya kalındığını aktaran Şimşek, bunun bir tesadüf olmadığını söyledi. Şimşek, “Bu tesadüf değil, çünkü günlük 41 milyon ağaç kesiliyor, 100 binden fazla uçak havada, 1.2 milyon araç her gün yollara çıkıyor, 10,5 milyon ton kömür, 9,5 milyar metreküp doğalgaz, 95 milyon varil petrol tüketiyoruz ve yine 95 milyon metreküp sera gazı her gün gezegenimize salınıyor. Doğal olmayan bir sürecin içindeyiz, insan eliyle doğal faktörlerin oluşturacağından 170 kat daha hızlı dünyayı olumsuz bir patikaya sokmuş durumdayız” diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTIRILMALI'

Paris Anlaşmasına uyumun dünya için çok kritik olduğunu vurgulayan Şimşek, “Çünkü çok önemli bir adım, her alanda olduğu gibi iklim noktasında da çok taraflı kurala dayalı bir dünya sistemini idame etmemiz lazım. Tek taraflı veya ikili yaklaşımlar dünya ticaretinde sorun olduğu gibi iklim konusunda da karşımıza çıkıyor. Enerji çok önemli bir alan dedik. Dünyada şu anda bileşenler itibariyle baktığımız zaman maalesef kömür yüzde 41, doğalgazı da eklerseniz yüzde 63 gibi bir oranla karşı karşıyayız. Bu kolay kolay kısa vadede değişmeyecek gibi. Yenilebilir enerjinin payı yüzde 25’in altında, bunun çok hızlı bir şekilde artması gerekir. Burada ciddi yatırımlar var, doğru yoldayız. 2016-2040 döneminde ilave enerji yatırımlarının veya kapasitesinin büyük oranda yenilebilir olacağı çok net olarak görülüyor. Teknoloji sayesinde yenilebilir enerjinin karlılığı artacak” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POZİSYONU NET'

"Bizim pozisyonumuz çok net, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz" diyen Şimşek, "Paris Anlaşması’nı imzaladık ama özellikle bu teknolojilerin ve yatırımların finansmanında Türkiye’nin teşviklerden, küresel fonlardan yararlanması noktasında ısrarcıyız. Türkiye sorumluluklarını yerine getirmek istiyor ama Türkiye 1990’lı yıllarda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülke diye biz gelişmiş ülke kategorisine konulmuşuz, Türkiye net olarak gelişmekte olan bir ülkedir. Türkiye’nin bu pozisyonunun dünya tarafından kabul edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

'HAZIRLIK SEVİYEMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yapılan bir araştırmayla Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik kırılganlık ve hazırlık sırasını açıkladı. Şimşek, "Genel anlamda iklim değişikliğine yönelik kim daha kırılgan veya kim daha hazır şeklinde. Türkiye hazırlıkta 191 ülke arasında 66’ncı sırada demekki hazırlık seviyemizi daha da güçlendirmemiz, ilk 20’leri hedeflememiz lazım. Kırılganlık noktasında da 21’inci sıradayız. Bunu da azaltmamız lazım" dedi.

'HEPİMİZİN MENFAATİNE'

Şimşek, kamu bankalarına çevre dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi konusunda diğer bankalarla birlikte olunması çağrısında bulundu. Şimşek şöyle konuştu: "Çevre dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi, artırılması çok çok kritik ve önemli. Türkiye’de de bu farkındalık var bankalarımızın bir kısmı bir araya geldiler. Bu yönde bir sözleşmeye imza attılar. Kamu bankaları hala buna katılmamış, buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hepimizin menfaatine. Kamu bankalarından bu yönde öncü bir rol oynamasını bekliyoruz. Ülkemizde bütün finansal sektör yaklaşık 2,5 trilyon liralık bir büyüklüğe sahip. Bankacılık sektörü bunun yüzde 80’den fazlasına denk geliyor. Burada önemli olan 350 milyar liralık kaynağı yenilebilir enerjiye ve diğer ilgili alanlara kanalize etmemiz. Bu inanıyorum ki gerçekleşir." dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi, artırılması konusunda açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye’de de bu farkındalık var, bankalarımızın bir kısmı bir araya geldiler. Bu yönde bir sözleşmeye imza attılar. Kamu bankaları hala buna katılmamış, buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hepimizin menfaatine. Kamu bankalarından bu yönde öncü bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.

'DOĞAL OLMAYAN BİR SÜREÇTEYİZ'

1950 sonrasında çok çarpıcı küresel ısınma ile karşı karşıya kalındığını aktaran Şimşek, bunun bir tesadüf olmadığını söyledi. Şimşek, “Bu tesadüf değil, çünkü günlük 41 milyon ağaç kesiliyor, 100 binden fazla uçak havada, 1.2 milyon araç her gün yollara çıkıyor, 10,5 milyon ton kömür, 9,5 milyar metreküp doğalgaz, 95 milyon varil petrol tüketiyoruz ve yine 95 milyon metreküp sera gazı her gün gezegenimize salınıyor. Doğal olmayan bir sürecin içindeyiz, insan eliyle doğal faktörlerin oluşturacağından 170 kat daha hızlı dünyayı olumsuz bir patikaya sokmuş durumdayız” diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTIRILMALI'

Paris Anlaşmasına uyumun dünya için çok kritik olduğunu vurgulayan Şimşek, “Çünkü çok önemli bir adım, her alanda olduğu gibi iklim noktasında da çok taraflı kurala dayalı bir dünya sistemini idame etmemiz lazım. Tek taraflı veya ikili yaklaşımlar dünya ticaretinde sorun olduğu gibi iklim konusunda da karşımıza çıkıyor. Enerji çok önemli bir alan dedik. Dünyada şu anda bileşenler itibariyle baktığımız zaman maalesef kömür yüzde 41, doğalgazı da eklerseniz yüzde 63 gibi bir oranla karşı karşıyayız. Bu kolay kolay kısa vadede değişmeyecek gibi. Yenilebilir enerjinin payı yüzde 25’in altında, bunun çok hızlı bir şekilde artması gerekir. Burada ciddi yatırımlar var, doğru yoldayız. 2016-2040 döneminde ilave enerji yatırımlarının veya kapasitesinin büyük oranda yenilebilir olacağı çok net olarak görülüyor. Teknoloji sayesinde yenilebilir enerjinin karlılığı artacak” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POZİSYONU NET'

"Bizim pozisyonumuz çok net, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz" diyen Şimşek, "Paris Anlaşması’nı imzaladık ama özellikle bu teknolojilerin ve yatırımların finansmanında Türkiye’nin teşviklerden, küresel fonlardan yararlanması noktasında ısrarcıyız. Türkiye sorumluluklarını yerine getirmek istiyor ama Türkiye 1990’lı yıllarda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülke diye biz gelişmiş ülke kategorisine konulmuşuz, Türkiye net olarak gelişmekte olan bir ülkedir. Türkiye’nin bu pozisyonunun dünya tarafından kabul edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

'HAZIRLIK SEVİYEMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yapılan bir araştırmayla Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik kırılganlık ve hazırlık sırasını açıkladı. Şimşek, "Genel anlamda iklim değişikliğine yönelik kim daha kırılgan veya kim daha hazır şeklinde. Türkiye hazırlıkta 191 ülke arasında 66’ncı sırada demekki hazırlık seviyemizi daha da güçlendirmemiz, ilk 20’leri hedeflememiz lazım. Kırılganlık noktasında da 21’inci sıradayız. Bunu da azaltmamız lazım" dedi.

'HEPİMİZİN MENFAATİNE'

Şimşek, kamu bankalarına çevre dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi konusunda diğer bankalarla birlikte olunması çağrısında bulundu. Şimşek şöyle konuştu: "Çevre dostu yatırımları finanse etmek üzere bu yönde tahvil ihraçlarının teşvik edilmesi, artırılması çok çok kritik ve önemli. Türkiye’de de bu farkındalık var bankalarımızın bir kısmı bir araya geldiler. Bu yönde bir sözleşmeye imza attılar. Kamu bankaları hala buna katılmamış, buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hepimizin menfaatine. Kamu bankalarından bu yönde öncü bir rol oynamasını bekliyoruz. Ülkemizde bütün finansal sektör yaklaşık 2,5 trilyon liralık bir büyüklüğe sahip. Bankacılık sektörü bunun yüzde 80’den fazlasına denk geliyor. Burada önemli olan 350 milyar liralık kaynağı yenilebilir enerjiye ve diğer ilgili alanlara kanalize etmemiz. Bu inanıyorum ki gerçekleşir."