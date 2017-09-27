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Şimşek, Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Enflasyon yüzde 5'e düşecek

"Orta Vadeli Program" ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek: 2020'de işsizliğin yüzde 9,6'ya, enflasyonun yüzde 5'e, cari açığın yüzde 3,9'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz

Şimşek, Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Enflasyon yüzde 5'e düşecek

"Orta Vadeli Program" ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek: 2020'de işsizliğin yüzde 9,6'ya, enflasyonun yüzde 5'e, cari açığın yüzde 3,9'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:01
Şimşek, Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Enflasyon yüzde 5'e düşecek
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BAŞBAKAN Yardımcısı  Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Şimşek, 2020 yılı sonunda işsizliğin yüzde 9.6, enflasyonun ise yüzde 5 olarak hedeflendiğini söyledi. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.9'a gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Şimşek'in konuşmasından satırbaşları şöyle;

"KÜRESEL EKONOMİ TOPARLANIYOR"

İlk olarak küresel ekonomiden başlayalım. Küresel ekonomi 2017'de tekrar hızlandı ve muhtemelen yüzde 3.5 civarında olacak

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğini gösteriyor. Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi son 75 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Euro bölgesinde iktisadi faaliyet güçleniyor. Bu, ülkemizin ticareti için olumlu bir sinyal

2017 yılında sanayi üretimi ve yatırımlarındaki artışta bir toparlanma gözlemliyoruz ve ortalama yüzde 3.9 ticaret hacmi artışı oalcağını tahmin ediyoruz.

Küresel enflasyona baktığımız zaman ılımlı bir seyir söz konusu. 2016 yılında özellikle gelişmiş ülkelerde düşük seyreden enflasyon oranları bu yıl bir miktar yükseldi. Euro bölgesi ve  Japonya'da enflasyonun hala düşük seyretmesi bu ülkelerin genişletici para politikalarına devam etmelerine imkan sağlamaktadır.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SERMAYE GİRİŞİ ARTIYOR"

2010-2013 döneminde gelişmekte olan ülkelere toplamda 1.3 trilyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, takip eden 4 yılda toplamda 1.5 trilyon dolarlık net sermaye girişi oldu.

Özellikle 2017 yılında bu trend daha da güçlendi.  Çin hariç gelişmekte olan ülkelere 138 milyar dolar net sermaye girişi olması bekleniyor.

Petrol fiyatları 2014 yılı ikinci yarısından itibaren ciddi oranda geriledi. OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı ile 2017 yılında fiyatlar 50-55 dolar bandında seyretti. Son günlerde  Irak'taki gelişmelerin etkisi ile fiyatlar bir miktar yükselmiş durumda. Bazı OPEC ülkelerinin kısma kararına uymaması, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

"KİŞİ BAŞINA GELİR SEVİYEMİZİ ÖNEMLİ ORANLARDA İYİLEŞTİRDİK"

Büyüme performansı son 15 yılda ciddi şekilde arttı. Kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdik ve  Türkiye sınıf atladı. Gelişmiş ülkelerle gelir farkını azalttık. Büyümenin kapsayıcı olmasını sağladık, ülkemizde istihdam yaratan bir büyüme söz konusu. Yıllık ortalama 910 bin istihdam sağladık. İşgücüne katılımın hızla artması işsizlik oranını arzuladığımız seviyelere indirmedi.

"CARİ AÇIK/GSYH'Yİ PROGRAM SONUNDA YÜZDE 4'ÜN ALTINA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cari işlemler açığı yönetilebilir düzeyde Cari açığın GSYH'ye oranı önemli ölçüde iyileşti, önümüzdeki dönemde daha dengeli bir büyüme kompozisyonu ile birlikte cari işlemler dengesini sürdürülebilir düzeyde tutmak amçlarımızdan biridir. Cari Açık/GSYH'yi program sonunda yüzde 4'ün altına indirmeyi hedefliyoruz.

"KAMU BORCU ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE OLDUKÇA DÜŞÜK"

Fiyat istikrarında önemli bir mesafe kat ettik. Yakın dönemde enflasyonda çift haneler görünmüş olsa da, OVP döneminde kalıcı düşük seviyelerin yakalanması önceliklerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde de mali disiplini korumakta kararlıyız. Kamu borç yükünü önemli ölçüde azalttık. Kamu borcu uluslararası standartlara göre oldukça düşük.

OVP'nin temel amaçları, büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir.

İŞTE 2020 HEDEFLERİ

Program sonunda kişi başı gelirin 13 bin doların üzerine çıkacağını tahmini ediyoruz. Bu rakam  Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için eşik değerin üzerindedir.

2019 yılında işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

2020 yılında enflasyonun yüzde 5'e, cari açığın milli gelire oranının yüzde 3.9'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

2020 yılında kamu kesimi borçlanma gelirinin milli gelire oranının yüzde 1.3'e gerilemesini hedefliyoruz.

BÜYÜME HEDEFLERİ

2017-2020 arasında yıllık yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz.

YIL SONU KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR

Kişi başına milli gelirin program sonunda 13 bin 24 dolara geleceğini tahmin ediyoruz.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9s ve 2020'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz

ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor. Enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürmesi beklenmektedir.

FED RİSKİ

Küresel risklere baktığımız zaman bu risklerden ilki, Amerikan  Merkez Bankası FED'in beklenenden hızlı parasal sıkılaştırmaya gitmesidir. FED üyeleri bu yılın kalanında dahil 1, önümüzdeki yıl ise 3 faiz artışı beklediklerini açıkladılar. Piyasa fiyatlandırmaları 2018 sonuna kadar sadece 2 faiz artırımını yansıtıyor. Bilançoda kademeli bir küçülme yaşanacak. İlk yıl 300 milyar dolar, ikinci yıldan itibaren ise 600 milyar dolar bir planlama söz konusu. Bilançonun normalleşmesi 2.5 trilyon dolar civarına indirmeyi planlıyorlar, 2020'li yılları bulacak gibi görünüyor.

İkinci önemli risk alanımız jeopolitik gerginliklerdir. Son dönemlerde Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler bu riskleri artırmıştır. Küresel krizden sonra daha da belirginleşen risk de ticarette daha da korumacılık yöntemlerine başvurusudur. Korumacılık önlem sayısı 2016'da bin 300'e yaklaşmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli ProgramEnflasyonIşsizlik
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