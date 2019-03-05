'Şimdi ihracat zamanı'

Toygar DİM

TİCARET Bakanlığı tarafından, ALTSO öncülüğünde ihracatta devlet destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Hak, Ticaret Bakanlığı’ndan uzmanlar, ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerinin Alanya’da lokomotif sektörler olduğuna dikkat çekerek, bu sektörlerin içerisinde de ihracat yapan çok sayıda firma olduğuna değindi.

‘İHRACAT TEŞVİK EDİLMELİ’

İhracatın teşvik edilmesinin Alanya açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Başkan Şahin, “Bugün geldiğimiz noktada küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar kalktı ve dünya bütünleşerek tek bir pazar haline geldi. Uluslararası ekonomik entegrasyonun sağlanması ve dünya ticaret hacminin artmasıyla beraber piyasalara, müşterilere ve tedarikçilere ulaşmak daha da kolaylaştı ve bu sayede dünyanın farklı kıtalarında üretilen ürün ve hizmetler, bir başka kıtada rekabet etme şansı yakaladı. Küreselleşmenin getirdiği uluslararası rekabetçi ortamda dünya pazarlarından pay almak, üretimi artırmak ve geliştirmek, satış ve karları artırmak, ekonomi ve büyümeye katkı sağlamak noktasında ise dış ticaret önemli bir paya sahip” dedi. Alanya adına gerçekleştirdiği çok sayıda projelerden de söz eden Şahin, “Onlarca yıldır hayal edilen Hal Projesini hayata geçirdik. Turizmde ara eleman sorununu çözmek için 5,5 ayda ALTSO Meslek Yüksekokulu’nu inşa ettik ve bugün faaliyette. Alanya’mızın ekonomisini canlandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

‘YURT DIŞINA KOSGEB DESTEKLİ

İŞ GEZİLERİ DÜZENLİYORUZ’

ALTSO’nun KOSGEB desteğiyle düzenlediği iş gezilerine de değinen Başkan Şahin, “İşletmelerimizin yurtdışına açılmalarına destek olmak, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunmak amacı ile oda olarak bu bilgilendirme toplantılarına büyük önem veriyoruz. Bunun yanında da gerçekleştirdiğimiz yurt dışı iş gezileriyle de üyelerimizi farklı ülkelere götürerek yapacakları ikili iş görüşmeleri ile yeni ticari ilişkiler kurma, en yeni ve kaliteli ürünleri takip etme, ürünlerin fiyatlarını kıyaslama ve dünya pazarlarındaki yeni iş alanlarını keşfederek bu alanlarda ürünlerimizi tanıtma fırsatı sunuyoruz. Yani ihracat yapan firma sayısının artırılması, firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunun sağlanması ve ihracatta pazar ve mal çeşitlendirilmesine katkı sağlanması açısından ALTSO olarak gerekli hassasiyeti gösteriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Artık ne kadar ürettiğimiz kadar hangi değerleri ürettiğimize de odaklanmak zorundayız. Artık üretimi de, markalaşmayı da, ihracatı da bu açıdan ele almak zorundayız. Değer üretemezsek, değersizleşmemiz kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu. Markalaşmayla ilgili olarak konuşmasında coğrafi işaretlere de değinen Başkan Şahin, “Son dönemlerde tarım alanında yapmış olduğumuz marka ve patent çalışmalarından da kısaca söz etmek istiyorum. Girişimlerimiz sonucu Yeni Dünya ve Avokadonun Alanya olarak coğrafi işaretini almış bulunmaktayız. Artık literatürde ‘Alanya Avokadosu ve Alanya yenidünyası’ ibaresi yer alacak. Bu tip çalışmalarımız başta muz olmak üzere başka tarımsal ürünlerimizde de devam edecek. Yurt dışı pazarlarda Alanya adını ne kadar fazla duyurabilirsek o kadar başarı sağlayabiliriz. Güzel Alanya’mızın adını turizm, inşaat ve emlak sektörlerinde olduğu gibi tarım sektöründe de duyuruyoruz. Alanya deyince bir markanın, kalitenin varlığı akıllara gelmeli. Burada yer alan her ürünün pazarlarda değerinin yükseltilmesi için bu çalışmalar çok önemli” dedi.

HAK: ÜRETİM YAPIN

Başkan Şahin’in konuşmasından sonra söz alan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Hak, birkaç gündür Alanya’da olduklarını belirterek ALTSO öncülüğünde firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eş zamanlı şekilde çeşitli bölgelerde seminerler yaptıklarını aktaran Daire Başkanı İsmail Hak, “Alanya’da çeşitli firmaları ziyaret ettik. Talepler aldık, rapor haline getirip bakanımıza sunacağız. Biz bu süreçten sanayicimizden, esnafımızdan daha fazla üretim yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kolay Destek Projesi kapsamında 14 destek programını da anlatan uzmanlar, toplantı öncesinde firma ziyaretleri de yaptıklarını hatırlatarak, “Bizler bu ziyaretlerde ve bu toplantılarda sizlerden adlığımız görüş ve önerileri de sayın bakanımıza iletiyoruz. Yaşadığınız sorunları çözmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. İhracatın önündeki engelleri birer birer kaldırıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından ihracata yönelik devlet destekleri ve kolaydestek.gov.tr web sitesi hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

