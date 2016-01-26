Şimdi emekli olanın maaşı 250 lira zamlı

MEMURLAR dikkat! Emeklilik tazminat oranlarının artırılması ve bu ay yapılan çifte zam, emeklilik için 2016'yı bekleyenleri kazançlı çıkardı. Hem emekli maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri arttı. Şimdi emekli olan memur, daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde varılan mutabakat doğrultusunda emeklilik tazminat yansıtma oranları 15 puan artırılmıştı. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girdi. 15 Ocak itibariyle de yüzde 6 zam ve 0.90 enflasyon farkı maaşlara yansıdı. Bu gelişmeler, memurların emekli oldukları zaman aldıkları ikramiyeyi ve emekli maaşlarını yükseltti.

MEMUR-SEN HESAPLADI



Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşmeden önce emekli olanlar ve Ocak-Temmuz 2016 arasında emekli olacak öğretmen, memur, mühendis ve şube müdürlerini karşılaştırdıklarını belirterek, "Bu unvanların emekli maaşlarında 200 ile 250 lira, emekli ikramiyesinde ise 6 bin ile 8 bin lira arasında bir fark çıktı. Yani 2016'da emekli olacak kamu görevlileri daha kazançlı olacak" dedi. İşte Tonbul tarafından hazırlanan o karşılaştırmalar:

KİM NE KAZANDI?



* MEMUR: 25 yıllık 1/4'ü 2200 ek göstergeli memur, toplu sözleşmeden önce emekli olsa, bin 717 lira emekli maaşı ve 55 bin lira emekli ikramiyesi alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, bin 934 lira emekli maaşı ve 62 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Yani emekli olan memur, emekli maaşında 217, ikramiyede 7 bin lira fazla almış olacak.

* MÜHENDİS: 25 yıl çalışan 1/4'ü 3600 ek göstergeli mühendis, toplu sözleşmeden önce emekli olsa 2 bin 250 lira maaş ve 69 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, 2 bin 507 lira maaş ve 77 bin lira ikramiye alacak. Yani mühendis, emekli maaşında 257, ikramiyede 8 bin lira fazla almış olacak.

* ÖĞRETMEN: 3000 ek göstergeli 1/4'ü 25 yıllık öğretmen, toplu sözleşme öncesi emekli olsa, bin 769 lira maaş, 56 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz 2016'da emekli olursa, bin 990 lira maaş, 63 bin lira ikramiye alacak. Maaş 220, ikramiye 7 bin lira artmış olacak.

* ŞUBE MÜDÜRÜ: 2200 ek göstergeli 1/4'ü 25 yıllık şube müdürü, toplu sözleşmeden önce emekli olsa, bin 717 lira maaş, 55 bin lira ikramiye alacaktı. Ocak-Temmuz'da emekli olursa; bin 934 lira maaş ve 62 bin lira ikramiye alacak. Emekli maaşında 217, ikramiyede 7 bin lira fazla almış olacak.