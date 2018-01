'Silah mı gıda mı' sorusunu yanıtladı

BAKAN Fakıbaba, tarımsal öğretimin çok önemli olduğunu ve çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşturulması gerektiğini belirtti. Bakan Fakıbaba, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ekonominin temeli ziraattir' diyerek tarımın ülke ekonomisindeki önemini vurgulamış. Ben sadece ülke ekonomisi değil, ülkemin bağımsızlığı olarak da kabul ediyorum. Eğer bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa, başka ülkelere muhtaçsa, tam bağımsız bir ülke haline de gelememiştir diyorum" ifadelerini kullandı.

'KIRSALDA YAŞAM ÇOK ÖNEMLİ'

1930 yılında Ankara'da Yüksek Ziraat Okulu açıldığını ve tarımsal faaliyet alanı içindeki tüm unsurların çabalarıyla bugünkü düzeye geldiğini anlatan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: "1980 yılına kadar ülkemiz genelinde tarım eğitimi veren ziraat fakültesi sayısı 5 iken bugün itibarıyla bu sayı 37'ye ulaşmıştır. Bilimsel ve teknolojik imkânlar her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Buna bağlı olarak dünyada temel tarım ve gıda ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri de hızla değişmektedir. Sektörde rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar haline gelmiştir. Maalesef ihmalden dolayı çok değerli bilim adamlarının da, oradaki yaşamı, orada yaşanan ortamı maalesef insanlar yetersiz bulmuş ve şehirlere gelmişler. Şehirlere gelmişler ve köyler sahipsiz kamış. Oysa emin olun sizlerin biraz desteği ile bizlerin gayreti ile ve işbirliği ile kırsa kalkınmayı gerçekleştirdiğimiz takdirde, olmaması için hiçbir neden yok, inanın bu sefer göçler tersine dönecektir. Yani şehirden köylere. Olmaması için hiçbir neden yok."

'SAĞLIK HER ŞEYİN BAŞI'

'Gıda öyle bir olay ki gerçekten gıdaya çok basit gibi görüyoruz. Genelde hep gidiyoruz, oturuyoruz önümüze her yerde pat pat pat bir şeyler koyuyorlar" diyen Fakıbaba şöyle konuştu: "Ben yemek istemiyorum, az yemek istiyorum. Ben gönlüm istediği zaman isterim zaten. Koyuyorsun ama önümdeki yediğim şeyin 4'te 3'ü gidiyor. Sen bunu mutfağa götüreceksin ve dökeceksin. Ben bu gıdayı zor üretiyorum, emek veriyorum. Benim çiftçi kardeşlerim o balı, o yemekleri, o eti, o sucuğu, o yoğurdu, sütü kolay mı üretiyor? Çok zor şartlarda üretiyoruz ama çok çabuk da kaybediyoruz. Nasıl üzülüyorum nasıl hayıflanıyorum. 800 milyon insan dünyada açlık çekerken, benim önümden yarım yarım onların kalkması beni öyle rahatsız ediyor ki. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bırakın ben isteyeyim, zeytin isterim, bal isterim, kaymak yemiyorum ya bana kaymak niye zorla yedireceksin? Yanlış mı düşünüyorum? Ben daha az para ödemek istiyorum, bana niye zorla daha fazla para ödetmek zorunda bırakıyorsun? Ben yediğimin miktarını vermek istiyorum. Bunu anlatmak için gerçekten yetişmiş akademik kadro ile sektörün talebine cevap verebilecek ve bilgilerini sahaya aktarabilecek donanımdaki insan kaynağına ihtiyacımız var ve insan kaynağı da sizlersiniz."