'Sihirli değnek değil'

GEÇTİĞİMİZ sene mart ayında Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan ve 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren tapu harcı indirimi 2018'de de geldi. Ev ve işyeri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği indirim cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Alınan kararlara göre konut teslimlerinde KDV oranı, 31 Ekim tarihine kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Benzer bir düzenleme de tapu harçlarına getirildi. Tapu harcı oranları da yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi. Her iki düzenlemenin de son geçerlilik süresi 31 Ekim olarak açıklandı. Turizmin ardından en önemli geçim kaynağı inşaat ve emlak sektörü olan Alanya da bu düzenlemeden nasibini alacak. Son dönemde artan döviz rakamları, demir ve çimento fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü durağanlaştırırken, yeni düzenleme ile Alanya’da sektörün hareketlenmesi bekleniyor.

'GÜZEL AMA SEKTÖRÜ CANLANDIRMAZ'

Konuyla ilgili konuşan Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker şu değerlendirmeyi yaptı: "Tabi ki baktığımız zaman güzel bir destek. Ama sektörü canlandıracak sihirli bir değnek de değil. Mevcut bekleyen son ödemeleri öne çektirecek bir uygulama. İnsanlar tapularını daha erken alır. Ödemeleri kolaylaştırır. KDV indirimi de 150 metrekareyi geçen konutlar için geçerli olacak, sektörün daha fazlasına ihtiyacı var. Aslında bizlerin ihracatçı kapsamına alınması lazım. Bu sayede sektör olarak daha fazla haktan faydalanabilir ve daha fazlasını şehre katma değer olarak kazandırırız."

