Sigortalılık süresi hesabında prim ödemeye bakılmaz

NE zaman emekli oluyorsunuz? Yetim maaşını almaya devam etmek için hangi durumda olmak gerekiyor? Ne kadar prim ödemeniz kaldı? Emeklilik ile ilgili merak edilen birçok soruyu Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı.

Soru: 9 Mayıs 1972 doğumlu annemim SSK başlangıç tarihi 21 Nisan 1992’de. Kendisi 31 Ağustos 2012’de işten çıkarıldı. 7069 çalışma gün sayısı var. 20 yıl hizmet süresi, 5525 gün prim ve 48 yaş bekliyor. Fakat 20 yıl çalışma süresini tamamlaması için 7069 günün yeterli olmadığını anlıyoruz. 20 yılı tamamlaması şart mı? Gülşah SALMAN

Cevap: Sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarih üstünden geçen süre olarak tanımlanabilir. 20 yıllık sigortalılık süresi şartının sağlanıp sağlanmadığını hesaplamak için, ilk sigortalı olunan tarih üstünden 20 yıl geçip geçmediğine bakmak gerekir. Aranan sigortalılık süresinin tamamında prim ödeme zorunluluğu yok. Anneniz 20 yıllık sigortalılık süresini 21 Nisan 2012’de tamamlamış. Primi de yeterli. Bundan sonra prim ödemese de 48 yaşını dolduracağı 9 Mayıs 2020’de emekli olabilir.

BABANIZDAN ALDIĞINIZ AYLIK KESİLİR

Soru: Vefat eden annem Emekli Sandığı, babam SSK mensubuydu. Her ikisinden de yetim maaşı alıyorum. Kıbrıs’ta SSK’lı olarak işe başlarsam, Türkiye’den aldığım yetim maaşlarım kesilir mi?

A.B.

Cevap: Kıbrıs’ta çalışmaya başladığınızda annenizden aldığınız aylık kesilmez. Ancak babanızdan dolayı SSK’dan almakta olduğunuz aylık kesilir.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YIPRANMASI YOK

Soru: 1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 8 Ocak 1995 olup 5000 gün prim ödemem var. Şu anda güvenlik görevlisiyim Madende çalışıyorum. Yıpranma payı var mı? Ne zaman emekli olabilirim? HAYDAR

Cevap: Madende güvenlik elemanı olarak çalıştığınız anlaşılıyor. Maalesef güvenlik elemanlarının yıpranma hakkı bulunmuyor. Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 7560 gün daha prim ödeyerek priminizi 5750 güne tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızda emekli olabilirsiniz.

ANNEM BABAMDAN ALDIĞI AYLIĞIN YANINDA DUL AYLIĞI DA ALABİLİR Mİ?

SORU: Annem vefat eden babamın emekli maaşını alıyor. Babam SGK’dan malulen emekli olmuştu. Ben çalışıyorum ve annemle yaşıyorum. Bu durumda annem dul maaşı da alabilir mi? Önder CANKAT

CEVAP: Annenizin babanızdan aldığı ölüm aylığının halk arasındaki adı ‘dul aylığı’dır. Anneniz SGK’dan zaten dul aylığı almakta. Ancak bir de eşi vefat eden muhtaç durumda olan ve sosyal güvenlikten mahrum kadınlara iki ayda bir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ kapsamında verilen dul aylığı var. Annenizin bu aylığı da alıp alamayacağını sormaktaysanız, anneniz babanızdan ölüm (dul) aylığı aldığından, maalesef bu aylığı alamaz