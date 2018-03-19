Sigortalılara puan verilecek

İSTATİSTİKLE çalışan bir sektör olduklarını ve veri kalitesinin artırılmasına yönelik bir projeye de başladıklarını söyleyen Çağlar, "Tıpkı kredi notu gibi sigortalı için bir sigorta puanlama projesinin de tasarım aşamasındayız. Tabii güncel konulara yönelik yapılan bu çalışmaların yanı sıra sigortacılığın gelişmesi ve ekonomideki öneminin ve derinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

'TÜM KURULUŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Çağlar, son yılların gündem konusu olan trafik sigortasında ilgili çalışmalara ilişkin ise şöyle konuştu: "Kronikleşmiş sorunların çözümünde hayat dışı şirketlerimizi olumsuz etkileyen trafik branşı ile ilgili en temel sorun olan trafik kazalarının azaltılmasında tüm taraflarla birlikte harekete geçmiş bulunuyoruz. Başta İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun desteği olmak üzere, Hazine Müsteşarlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Trafik Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Şoförler Federasyonumuz ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılarla işbirliği yaptığımız kurumların görüşleri birliğimizce konsolide edilmiş olup yurt dışında gerçekleştirilmiş başarılı uygulama örneklerini de analiz edip ülkemiz koşullarına uyarlanabilir bir eylem planı oluşturarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü ile paylaştık."

'SİGORTA SEKTÖRÜ EKONOMİDE HAK ETTİĞİ YERİ ALMALI'

Birlik olarak en önemli önceliğimiz sektörümüzün ekonomimizdeki hak ettiği yerini alması, gerçek potansiyelini göstermesi. Düzenleyici otoriteden 2018'de trafik tarifesine en az enflasyon kadar zam yapılmasını, havuz dışı araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilmesini, genel şartlarda maliyet artırıcı düzenlemelerin yapılmamasını, eşdeğer parçanın desteklenmesini ve değer kaybı sorununun çözülmesini talep ettik. Bireysel emeklik tarafında ise işveren katkısının cüzi ve tedrici olarak sağlanmaya başlanmasını, bin lira başlangıç devlet katkısının nemalandırılmasını, portföy yönetiminde yüzde 40 kuralının kaldırılmasını ve 18 yaş altındaki küçüklerin de sisteme katılmasını istedik.

'ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ZARAR EDİYOR'

Trafik sigortasıyle ilgili de bilgiler aktaran Çağlar, "Zorunlu trafik sigortası son 11 yıldır zarar ederek şirketlerin mali bünyelerini tehdit eder bir konuma geldi. Tavan prim uygulaması ile belirlenen primlerle mevcut sektör ortalama primleri karşılaştırıldığında tüm araç grupları ve tüm basamaklarda ortalama primde yüzde 25 azalma gerçekleşmiş. Bunun sektöre dönemsel etkisi yaklaşık 2.3 milyar TL zarar. Bunun sürdürülebilir olmadığı çok net belli olduğu için bu sıkıntıları Hazine Müsteşarlığı'na, başbakan yardımcımıza da bu sıkıntıları arz ettik. Trafik branşında karlılık hedeflemiyoruz. Şirketlerimizin özkaynaklarını eritmeyecek ve en azından trafik kazaları ve yargı tarafında attığımız yapısal adımların etkisini görene kadar şirketlerimizin bilançolarını koruyacak iyileştirmeler bekledik. Bir rahatlama sağlandı ve yeni açılımlar da gelecek. Aylık prim artışı yüzde 1.5'a geldi, tavan tarifeye yüzde 5'lik bir zam yapıldı. Bir yüzde 5'lik zam daha konuşuluyor. Sosyal güvenlik Kurumu'na (SGK) prim devrinde indirim olacak. Geçiş döneminde daha az öz kaynak erozyonu yaratacak bir noktaya geldik" dedi.

'SİGORTACILIĞI YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

2017'nin en önemli gelişmeleri arasında Otomatik Katılım'ın olduğunun altını çizen Çağlar, "2017'de yürürlüğe giren kanunla 45 yaşını doldurmamış çalışanlar otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeye başlandı. Toplamda 9 milyon çalışanın dahil olduğu sistemde 21 Şubat 2018 tarihi itibarıyla 4 milyon katılımcıyla 2.2 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. Ekonomik faaliyetlerin devamlılığı açısından için son derece kritik alacak sigortasının yaygınlaştırılması, kefalet sigortasının bankacılıkta karşılığı olan teminat mektupları ile aynı işlevde kullanılabilmesi sektörümüze ivme kazandırır. Faizsiz finans sistemi ve katılım sigortacılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da 2018'de üzerinde duracağımız diğer bir alan. Dini hassasiyetleri nedeniyle sigortadan uzak duran vatandaşlarımızı İslami finansa uygun ürünlerle teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla katılım sigortacılığına ilişkin çalışmaları çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisi dünyadaki en büyük 17'nci ekonomiyken, sigortacılık sektörünün sıralamadaki yeri 38'dir. Sigorta sektörü ülke ekonomisinin genel durumuna uygun bir noktada değil. Hedefimiz hâlihazırda finans sektöründe yaklaşık yüzde 5 olan sigortacılığın ve bireysel emekliliğin payının daha da yukarılara taşınması.