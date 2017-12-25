Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111765
ALTIN
156.114
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0913
EURO
4.5216
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...
26 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
26 Aralık 2017 Antalya -...
Lif kullanıyorsanız dikkat!
Banyo yaparken kese ve lif...
Mide yanması neden olur?
Sizin de mideniz yanıyor mu?

Sigorta sektörü 9 ayda 20 milyar liradan fazla tazminat ödedi

Türk sigorta sektörünün 2017'nin ilk 3 çeyreğinde ödediği toplam tazminat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artarak 20 milyar lira seviyesini geçti

Sigorta sektörü 9 ayda 20 milyar liradan fazla tazminat ödedi

Türk sigorta sektörünün 2017'nin ilk 3 çeyreğinde ödediği toplam tazminat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artarak 20 milyar lira seviyesini geçti

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:11
Sigorta sektörü 9 ayda 20 milyar liradan fazla tazminat ödedi
banner404

2017 üçüncü çeyrek sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 21 milyar lirayı bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye güvence sağlamaya devam etti.

HAYAT SİGORTASI PRİM ÜRETİMİ 5 MİLYAR LİRA OLDU

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 10.4, hayat sigortaları branşında ise yüzde 49.2'lik, ortalamada da yüzde14.9'lik bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28.4 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar lira olurken; sektörün toplam prim üretimi 33.4 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretiminin hayat sigortaları prim üretimine göre daha düşük artmasında, üretimde büyük payı olan trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasının etkisi oldu. Hayat branşında yaşanan büyümede ise banka kredi hacmindeki genişleme önemli rol oynadı.

3,5 MİLYON SİGORTALI BES'E DEVAM ETTİ

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 143.8 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 20 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketlerin toplam net dönem kârı 2.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bilanço karının 1.2 milyar lirası hayat dışı şirketlerin; 1.5 milyar lirası da hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak hesaplandı. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 75.9 milyar liraya ulaştı. Bu yıl başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sisteme giren 7.9 milyon çalışanın 3.5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 1.6 milyar lira seviyesine ulaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EKONOMİSigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dedikodulara inanmayın'
'Dedikodulara inanmayın'
Ağılda mantar üretiyorlar
Ağılda mantar üretiyorlar
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim