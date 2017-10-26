Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.545
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0204
EURO
4.4754
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
27 Ekim 2017 Antalya -...
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara...
banner468

Sigorta priminde sona yaklaşıldı

Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin yapılması için son tarih belirlendi

Sigorta priminde sona yaklaşıldı

Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin yapılması için son tarih belirlendi

26 Ekim 2017 Perşembe 21:53
Sigorta priminde sona yaklaşıldı
banner404

ASGARİ ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim ödemelerinin süresi Ekim ayı sonunda dolacağı belirtildi. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte. İşverenlerin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları için prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesi gerekmekte olduğu ifade edildi. Süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak için işverenlerin halihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalacakları söylendi. Bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresinin geldiği de ifade edildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ertelenen Sosyal Güvenlik KurumuSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'TC Kimlik Numarası ile kontrol dönemi'
'TC Kimlik Numarası ile kontrol dönemi'
Çelik ithalatında şok
Çelik ithalatında şok
'E-ticaret hacmi büyüyor'
'E-ticaret hacmi büyüyor'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim