Sigorta priminde sona yaklaşıldı

ASGARİ ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim ödemelerinin süresi Ekim ayı sonunda dolacağı belirtildi. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte. İşverenlerin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları için prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesi gerekmekte olduğu ifade edildi. Süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak için işverenlerin halihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalacakları söylendi. Bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresinin geldiği de ifade edildi.

