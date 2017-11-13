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Sığır başı 1000 TL destek talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretim düşüşünün sürdüğünü, acil önlemin şart olduğunu savundu. Bayraktar, "Bizce en iyi önlem de besiye alınan sığıra 1000 lira destek vermektir" dedi

Sığır başı 1000 TL destek talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretim düşüşünün sürdüğünü, acil önlemin şart olduğunu savundu. Bayraktar, "Bizce en iyi önlem de besiye alınan sığıra 1000 lira destek vermektir" dedi

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:47
Sığır başı 1000 TL destek talebi
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BAYRAKTAR, yazılı açıklamasında, ocak-eylül döneminde kırmızı et üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 düşüşle 794 bin 417 tona gerilediğini belirtti.

Kırmızı etteki üretim düşüşünde tek nedenin sığır eti üretimindeki düşüş olarak göründüğünü vurgulayan Bayraktar, "Koyun eti üretimi 9 aylık dönemde yüzde 10,2, keçi eti üretimi yüzde 14, manda eti üretimi yüzde 330 arttı. Buna karşın sığır eti üretiminde önemli miktarda düşüş görüldü. Birinci çeyrekte üretimde çok az artış olurken, ikinci çeyrekte yüzde 5,6, üçüncü çeyrekte yüzde 29,4 azalma yaşandı." ifadesini kullandı.

Sığır eti üretimindeki düşüşün önemli olduğunu, bu gidişe bir son verilmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Acil önlem şarttır. Üreticilerimiz acil olarak desteklenmelidir. Bizce en iyi önlem de besiye alınan sığıra 1000 lira destek vermektir. Bu destek, ahırları yeniden dolduracak, kırmızı et üretimini artıracaktır. En kısa zamanda harekete geçilmezse, 2010-2016 döneminde 5 milyarı (dolar) aşan miktarda döviz ödediğimiz damızlık, besilik, kasaplık ve et ithalatımız çok daha yüksek rakamlara ulaşır."

Bayraktar, et maliyetinin yaklaşık yüzde 60-70'inin besi hayvanı, yüzde 20-30'u ise yem olduğunu vurgulayarak, besi hayvanı ve yem maliyetini indirmeden ucuz et yemenin imkanı olmadığını savundu. Üreticinin ahırları doldurma konusunda kararsız olduğunu ileri süren Bayraktar, "Üreticiye, önünü görebileceği bir piyasa fiyatı oluşturmak, ithalat söylemlerinden vazgeçmek gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiŞemsi BayraktarDestek Talebi
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