Sigaraya zam geldi! Hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi?

TİRYAKİLER tarafından güncel sigara fiyatları sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni sigara fiyat listesi...