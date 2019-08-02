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Sigaraya zam geldi! Hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi?

Arama motorlarında sigaraya zam mı gelecek sorusu merakla sorgulatılan konuların başında yer alıyor

EKONOMİ 02.08.2019, 20:31 Enes Subaşı
Sigaraya zam geldi! Hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi?
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TİRYAKİLER tarafından güncel sigara fiyatları sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni sigara fiyat listesi...

#Hangi sigara #Tekel #kent #Rothmans #Viceroy #Pall Mall
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