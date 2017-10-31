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Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ilerleyen günlerde sigara için yeni yasaklar getirileceğini açıkladı

Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ilerleyen günlerde sigara için yeni yasaklar getirileceğini açıkladı

31 Ekim 2017 Salı 23:13
Sigaraya yeni yasaklar geliyor
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BUNA göre, kasa yanında sigara satışı yasaklanacak, bütün sigara paketleri aynı olacak.  Akdağ "Eskiden sarma sigara diye bilinen tütün makaron halinde geliştiriliyor. Bunlara mani olacak, tedbirleri üzerinde Maliye Bakanlığımız çalışıyor" dedi.
‘CİDDİ BİR MEDYA KAMPANYASI YAPILACAK’
Sigara ile daha etkin mücadele için atılacak 5 dev adımı açıklayan  Akdağ "AK Parti hükümeti olarak çok ciddi tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz. Kapalı mekanlarda sigara içilmesine yasak getirildi. Bunun çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Bu denetimler güçlendirilecek. Ama konu sadece kapalı mekanda sigara içilmesi değil. Biliyorsunuz bu sigara kutularının üzerinde uyarıcı yazılar var. Bunların yenilenmesi lazım, daha etkin hale getirilmesi lazım. Ayrıca yeni bir kanun maddesi de taslak olarak hazırlandı. O da düz paket diye bilinen markası küçücük yeni bir sigara paketi uygulaması, yani her tarafının uyarılarla dolu olduğu paketler olacak. Sağlık bakanımızın yeni bir çalışması daha var. Sigara paketlerinin marketlerde, bakkallarda açıkta gösterilerek satılamayacağı hususu. Biliyorsunuz market çıkışlarında, kasanın yanında müşterileri cezbedecek, sakız gibi ürünler koyuyorlar. Genelde bu ürünlerin yanında sigara da bulunduruluyor. Buna mani olacağız. Bir de yeni ciddi bir medya kampanyası yapacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
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