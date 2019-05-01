Sigaraya ÖTV zammı

SİGARA ve enfiyede (toz halinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0.2679 olarak belirlendi. Tütün ürünleri ile puronun maktu vergi oranları ise eşitlendi.

HURDA TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Hurda teşvikinde yapılan değişiklikle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira özel tüketim vergisi indirimi sağlanacak.