Sigaraya 5 TL zam iddiası sosyal medyayı salladı

SİGARA fiyatlarına peş peşe gelen zamlar vatandaşın tepkisine neden olmuştu.Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt gibi harcamaların yanı sıra gıda ürünlerine de art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükerken, geçtiğimiz aylarda sigaraya da peş peşe zam geldi.Böylelikle en ucuz sigaranın fiyatı 15 TL bandına dayandı.

SİGARAYA 5 TL

Öte yandan sigaraya yeni bir daha zam haberleri sosyal medyayı salladı.Sigaraya 5 TL daha zam geleceği söylentileri üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.Öyle ki Twitter'da Sigaraya 5 başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK Mİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara paketindeki her bir sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarıldı.Böylece 23 Ağustos Cuma günü itibariyle sigara fiyatlarına 50 kuruş ile 1 TL arasında zam geldi.

