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Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

EKONOMİ 15.08.2019, 07:52 Melike Temir
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı
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BİR paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz'da 0.2679 TL'den 0.2895 TL'ye yükseldi.Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya çıktı. NTV'nin haberine göre, sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 14 Ağustos'ta alınan Cumhurbaşkanı kararı ile 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak korundu. Asgari maktu vergi tutarındaki artışın fiyatlara nasıl yansıyacağı ise firmalara bağlı

#Sigara #asgari maktu vergi #vergi #zam
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