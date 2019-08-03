Sigara zammı enflasyonu etkileyecek

SİGARA fiyatları yüzde 20’nin üzerinde arttı. Artışın tüketici enflasyonunda 1 puan civarında yükseltici etkisi olması bekleniyor.Bugün Türkiye’de sigara satan büyük gruplardan bir tanesi sigara fiyatlarına 3 TL zam yaptı. 15 TL’ye satılan bir sigara 18 TL’ye çıkmış oldu.Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşında yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanmıştı.Kararname ile yılbaşında sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmamıştı.Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı bu yılbaşında sıfırlanmış oldu.

SEPETTE AĞIRLIĞI 4.23

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait.TÜİK verilerine göre ortalama sigara fiyatı ise 11.2 TL. Bu verilere göre sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisi Ocak ayında beklenene yakın 0.8- 1 puan olacak. Net etkiyi tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı da şekillendirecek.