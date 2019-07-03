Sigara ve içkide gözler enflasyonda

HAZİRAN ayı ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. Enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak. ÜFE'ye göre belirlenen sigara vergisinin tahminlere göre 4 kuruş civarında artması bekleniyor. Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildiği için çarpan etkisi 9 kata kadar çıkıyor. Bunun için de 4 kuruşluk bir vergi artışının fiyata yansımasının 39 kuruşu bulması bekleniyor. Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı.