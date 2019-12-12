Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek
Sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentiye göre 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük bir zam gelecek. Henüz konu hakkında bir açıklama gelmezken, iddiaların doğruluğu da netlik kazanmadı. İşte sosyal medyada yayınlan iddialara göre zamlı fiyatlar.
YENİ yıla günler kala sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentilere göre, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük zam yapılacak. Hatta bir çok yerde zamlı fiyat listesi bile yer aldı.
GOOGLE'DA TREND OLDU
Söz konusu iddialar hızla yayılınca vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı. Konu Google'da trend listesine girdi.
AÇIKLAMA GELMEDİ
İddiaların doğruluğu ise henüz netlik kazanmadı. Sosyal medya üzerinde dolaşan söylentiler için bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada yayılan zamlı fiyatlar şöyle:
Parlıament 32 TL
Marlboro 30 TL
Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL
Murattı 25 TL
Murattı Blu 24 TL
Lark 24 TL
Chesterfield 23 TL
Chesterfield Mode Navy/Blue 22,50 TL
L&M 23 TL
L&M Mode Red 22,50 TL
YENİ PAKET UYGULAMASI BAŞLIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurmuştu. Ayrıca 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.
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