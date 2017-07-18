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Sıfırda işler durgun 2. el daha hareketli

Sıfır otomobilde fiyatların yükselmesi, ikinci el piyasasını canlandırdı. Bu yıl 6 milyon aracın el değiştirmesi bekleniyor. İkinci elde 25-50 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor

Sıfırda işler durgun 2. el daha hareketli

Sıfır otomobilde fiyatların yükselmesi, ikinci el piyasasını canlandırdı. Bu yıl 6 milyon aracın el değiştirmesi bekleniyor. İkinci elde 25-50 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor

18 Temmuz 2017 Salı 09:49
Sıfırda işler durgun 2. el daha hareketli
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BU yılın Ocak-Haziran döneminde sıfır araç pazarı daralırken, hareketlenen ikinci elde yıl sonuna kadar 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceği tahmin ediliyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8.6 civarında azaldığını söyledi. Daralan pazarda satışların geçen yılın ilk yarısına göre, 438 bin 817’den 401 bin 158’e gerilediğini dile getiren Yanık, buna karşın ikinci elde bir hareketlilik oluştuğunu aktardı.

Yüzde 10 artış var

Yanık, ikinci el pazarında sıfır araçlardaki gibi ciddi artışlar olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasasına yansıyor. Fiyatlar artınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi. 2016 yılı ile kıyaslama yaptığımız zaman yüzde 10’luk ilerlemeden söz edebiliriz. Geçen yıl yaklaşık 5.5 milyon araç el değiştirdi. Bu gidişle 2017’de 6 milyonun üzerinde aracın el değiştireceğini tahmin ediyoruz. Ülkemizin geçen yıldan bu yana içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen ticaret hacminin iyi olduğunu söyleyebiliriz.”

50 bin liradan pahalı otoya ilgi az

Vatandaşların özellikle az yakan araçlara talep gösterdiğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, “En çok 25-50 bin liralık araçlar el değiştiriyor. 50 bin liranın üzerindeki araçların alıcısı fazla değil” dedi. Yanık, ikinci el araç alımında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Vatandaşların güvenilir, vergisini ödeyen, sattığı malın arkasında duran esnafı tercih etmesi gerekir ayrıca aracın durumuyla ilgili mutlaka profesyonel bir ekspertize başvurulmalı. Ödemenin mutlaka noter satışı yapılırken gerçekleşmesini tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır OtomobilÖTVFiyat
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