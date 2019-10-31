banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu

Yapılan indirimler ve kredi imkanları nedeni ile vatandaşların sıfır otomobillere yönelmesi, ikinci el piyasasında yaklaşık yüzde 14 civarında artışın yaşanmasına neden oldu. Yaşanan durumu fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri ise fiyatların daha da yükselmesini bekleyerek araçlarını satmama kararı aldı.

EKONOMİ 29.10.2019, 10:57
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
banner404

SIFIR otomobillere yapılan indirimler ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf, yapılan indirimlerden etkilendi. Sıfır otomobillere yönelişler sonrasında ikinci el araçlarda yaklaşık yüzde 15 civarında artış yaşandı. İkinci el piyasasındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri ise fiyatların daha da yükselmesini bekleyerek araçlarını satmama kararı aldı. Kocaeli'deki ikinci el araç ticareti yapan ise satılık araç bulamadıklarını ve bu nedenden dolayı da fiyatların yükseldiğini söyledi. Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının çok fazla olmasından dolayı ikinci el otomobillerde sürekli zam görüldüğünü dile getiren esnaf, yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade ettiler. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu söylediler. "İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı" 24 yıldır araç alım satımı yapan Süleyman Çiftçi, insanların dolar yerine otomobile yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Galericilik ve oto alım işi yapıyorum. Şu an Türkiye şartlarına baktığımız zaman otomobil piyasasında fiyatlar bir hayli yüksek. Ama bunun sebebi ile bayilerdeki sıfır model araçların fiyatlarının çok uygun olması olarak gösterilebilir. İkinci ele bunun yansıması devam ediyor. Kocaeli ve Türkiye genelindeki oto pazarlarına baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara göre hareketliliğin olduğu gözüküyor.Araca yatırım yapan insanlar kazandı. İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı.Türkiye'de böyle bir artış falan yoktu. 24 yıl oldu ben bu işi yapalı. Şu an farklı bir çağ yaşanıyor. Araç bulmakta güçlük çekiyor insanlar. Bu da otomobil sektörünün hızlı olduğunu, insanların yatırım aracı olarak otomobili gördüğünü gösterir. Şu anda araçların fiyatlarında yüzde 15 oranında bir artış oldu. Ama benim fikrime göre bu yükseliş devam edecek. Bu yükseliş, sıfır araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fark azalmadıkça devam edecek.

"Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz"

Araç almak için oto pazarına gelen vatandaşlardan Avni Can ise, fiyatların beklediğinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Emekliyim. Şöyle bir araç satın almak için bakınalım dedik. Fiyatlara baktık, fiyatlar çok yüksek. Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz. Bir araç baktım. 2000 model araç için 13 bin 500 TL istiyor. Araç güzel ama fiyatı çok yüksek" diye konuştu.

"Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi"
İnsanların araçlarını satmak istememesi nedeni ile fiyatların yükseldiğini düşündüğünü ifade eden Celalettin İçöz isimli vatandaş, "Ailemi taşımak için ikinci el bir binek araç almayı düşünüyorum. Araç fiyatlarını biraz yüksek buluyorum. Ama alım satımın olmayışı fiyatların yükselmesine neden oluyor.Pazarlıkla alabiliyorsunuz araçları. Yaklaşık 30 bin TL değerinde olan araçlarda fiyatlar 4-5 bin TL yükselmiş durumda.Bunları çıplak gözle yaklaşık 4 aydır izliyoruz. Geçen ayla kıyaslamak gerekirsek, piyasada bir bulanı oldu. Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi. Ama ileriki günlerde düşeceğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

#Sıfır otomobil #indirim
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545