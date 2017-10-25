Sıfır konut satışı ilk kez 2’nci eli yakaladı

TÜRKİYE'DE konut satışları durgunluk dinlemiyor. Yükselen kredi faizlerine rağmen sektörde düzenlenen kampanyalar, 2017’de de konut satışlarına rekor getiriyor. Eylül’de satılan 140 bin 298 konutla birlikte 9 aylık konut satışı 1 milyon barajını aşarak, 1 milyon 30 bin 728 adete ulaştı. Yıl sonunda 1.5 milyon rekoruna yönelik beklenti güçlendi.

Eylül satışlarında en dikkat çekici nokta, sıfır konut satışlarının ilk kez ikinci el satışlarını yakalaması oldu. Eylül’de yüzde 37.4 artışla 70 bin 19 sıfır konut satıldı. Tüm konut satışlarından yüzde 49.9 pay alan sıfır konutlar ikinci el ile başa baş rekabet eder duruma geldi. Sıfır konutlara olan bu ilginin artmasında ödeme ertelemeli kampanyaların yanı sıra kentsel dönüşümle binaların yenilenmesi etkili oluyor.



İstanbul’da yeni ev önde



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Eylül’de geçen aya göre yüzde 16.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 140 bin 298 konut satıldı. Ocak-Eylül dönemine ilişkin satışlar da büyük bir sıçrama gösterdi. Geçen yıl 9 ayda 935 bin 811 konut satılırken, bu yıl bu rakam 1 milyon 30 bin 728’e ulaştı. Geçen yıla göre

95 bin daha fazla konut satılmış oldu. Konut satışları içinde sıfır konutun yükselişi dikkat çekti. Eylül’de ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.4 artarak 70 bin 19 oldu. İlk satışın toplam içindeki payı yüzde 49.9’a kadar yükseldi. İkinci el konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 artışla 70 bin 279 olarak gerçekleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 45.9 olurken, yeni konut satışları yüzde 54.1 ile rekora imza attı. 9 aylık rakamlara bakıldığında da ilk satışlar 476 bin 689 adette, ikinci el satışlar 554 bin 39 adette kaldı.

Kredi düştü senet arttı



Yükselen faizler nedeniyle konut alıcısı krediyi tercih etmiyor. Eylül’de kredili satışlar yüzde 3.7 düşüşle 40 bin 534’e geriledi. Toplam satış içinde kredinin payı yüzde 28.9’a geriledi. Diğer satış türünde yüzde 49.3 artışla 99 bin 764 konut satıldı.



Yabancı geri döndü 15 bin 241 ev aldı



Yabancılara yapılan konut satışlarında da toparlanma devam ediyor. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.2 artışla 2 bin 236 konut yabancıya satıldı. 9 aylık dönemde yabancıya satış 13 bin seviyesinde olan geçen yılı geride bırakarak 15 bin 241’e yükseldi. Yabancıya satışta 5 bin 331 konutla İstanbul, 3 bin 373 konutla Antalya, 1.023 konutla Bursa ilk 3’te yer aldı. Ülke sıralamasına bakıldığında da Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları ilk 3’e yerleşti.



Ertelemeli kampanya yeni konuta yöneltti



Eylül’de yaşanan bu artış konut üreticilerini de sevindirdi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının Eylül’de reel bir sıçrama gösterdiğini belirterek, “Eylül ayı yeni lansmanlar ile bir yıl ertelemeli ve yüzde 0.70-0.80 bandında faiz oranı sunan kampanyaların etkisiyle büyük bir sıçrama gösterdi” dedi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, hükümetin teşviklerinin karşılık bulduğunu ve satışları rekor seviyelere getirdiğini söyledi. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de “İlk defa satılan konut sayısının 70 bini aşmasını büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Kampanya döneminin etkisiyle bu yükselişin önümüzdeki yıl da devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Özyurtlar Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da satışların önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını belirtti.