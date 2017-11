Sıfır faizle kredi zamanı

EĞER ahır yoksa ahırı da devlet yapacak. Hayvan sayısı artacak, ithalat azalacak. Türkiye, 3 Temmuz 2016-20 Temmuz 2017 aralığında, 1 yılda 41 bin ton karkas et ithal etti. Buna karşılık 20 Temmuz-31 Ekim 2017 aralığındaki 4 aylık süreçte ithal edilen karkas et miktarı 33 bin tonu geçti. Bir yıl ile 4 aylık süreç karşılaştırıldığında hızla artan kırmızı et ihtiyacı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ak Parti grup toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni bir proje açıkladı. 'Ucuz et' projesiyle kamuoyu gündeminde olan bakanlık, 81 ildeki 'küçük aile işletmelerine', destek verecek.

‘AİLE İŞLETMELERİNE DESTEK VERİLECEK’

Bakan Fakıbaba sunumda, üretimin artırılması, küçük aile işletmelerinin rehabilite edilmesi kapsamında yapılacak destekleri açıkladı. Artan kırmızı et talebinin karşılanması amacıyla aile işletmelerine destek verilmesi planlandı. Bakanlığın artan et ihtiyacı üzerine yapacağı yeni çalışmaları arasında, "besili hayvan ithal etmek, hayvan hastalıkları ile etkin mücadele ederek hayvan ve buzağı ölümlerini azaltmak, küçük aile işletmelerini teşvik kapsamına almak, genç çiftçi uygulamasına devam etmek" yer alacak. 'Küçük aile işletmelerine destek' başlığındaki projede öne çıkan bazı başlıklar ise şu şekilde;

‘KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜRÜLECEK’

Desteğin finansmanı için, 'sıfır faizli kredi' veya ' Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredileri' düşünülüyor. Aile işletmelerinin destekten yararlanabilmesi için, damızlık sığırların kaba yem ihtiyaçlarını kendilerinin temin etmesi gerekecek. Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı olacak işletmenin fiziki altyapısına, dağıtılacak hayvanların gelişmesine ve bakımına uygun barınma yerlerinin bulunup bulunmadığına bakılacak. Eğer uygun ahır yoksa, bakanlık ahır yapımını da üstlenebilecek.

'25 BİN İŞLETMEDE UYGULANACAK'

3 yıl boyunca sürdürülecek olan proje damızlık yetiştiriciliği yapan 25 bin işletmede uygulanacak. İşletmeye, 5 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan verilecek. 3 yıl sonunda her ailenin işletmesinde ya 15'er başlık büyükbaş ya da 75'er başlık küçükbaş sürüler oluşturması bekleniyor. Projenin amacı ise tüketicinin et talebini karşılamak, damızlık üretimini artırmak, hastalıklarla etkin mücadele, meraları rasyonel kullanmak, yem bitkisi üretimini teşvik ve ihracat bazlı büyümek olarak belirlendi.

'KADIN İŞLETMECİYE DESTEK'

İşletme sahibi kadın ise, SGK kapsamına alınması konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile karara bağlanacak. Damızlık, besilik hayvan alımı ile yemin temini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Et ve Süt Kurumu (ESK), Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılacak. Sözleşmeli işletmelerin, besi sonunda hayvan kesimleri ESK tarafından gerçekleştirilecek. ESK, üreticiye kazanç sağlayabileceği fiyattan alım garantisi verecek. Hayvanların sigortası ise TARSİM'E yaptırılacak.