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Sicil affı bekleyenlere Bakan'dan müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesine ilişkin, "Başbakanımızın talimatı ile kısa sürede çalışmayı bitirdik. Maliye Torba Yasası içerisinde bu hafta zannedersem komisyonlarda görüşülmeye başlanacak." dedi

Sicil affı bekleyenlere Bakan'dan müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesine ilişkin, "Başbakanımızın talimatı ile kısa sürede çalışmayı bitirdik. Maliye Torba Yasası içerisinde bu hafta zannedersem komisyonlarda görüşülmeye başlanacak." dedi

19 Aralık 2016 Pazartesi 16:33
Sicil affı bekleyenlere Bakan'dan müjde
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BAKAN Tüfenkci, yaptığı açıklamada, sicil affının uzun zamandır beklenen bir talep olduğunu belirtti.
İş dünyasının beklediği sicillerin yeniden düzenlenmesi ve beyaz bir sayfa açılması noktasında güçlü talepler olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Başbakanımızın talimatı ile kısa sürede çalışmayı bitirdik. Maliye Torba Yasası içerisinde bu hafta zannedersem komisyonlarda görüşülmeye başlanacak." diye konuştu.
Düzenlemeden çok kişinin yararlanacağına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Özellikle burada halen ödenmemiş karşılıksız çeki olan 566 bin 116 kişi, kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi, bireysel kredilerden yasal takip borcu bulunan 1 milyon 729 bin 846 kişi, ticari kredilerden yasal takip borcu bulunan 535 bin 379 şahıs şirketi ile 99 bin 929 sermaye şirketi olmak üzere gerçekten epeyce bir rakam tutan insanı, şirketleri ilgilendiren bir düzenleme. Tabii bunların bir kısmı daha önce borçlarını, kredi kartlarını veya çeklerini ödedikleri halde, geciktirdikleri için sicilleri bir şekilde bozulan şahıslardı. Bir kısmı borçları olduğu halde daha sonra kapatmalarına rağmen sicillerindeki bu sıkıntı duruyordu. Bunu gidermek adına altı ay içerisinde başvurmaları ve geçmiş çeklerini, senetlerini ödemeleri veya yeniden borçlarını yapılandırmaları halinde sicil affından faydalanmış olacaklar. Böylelikle yeni bir heyecan ve şevkle yollarına devam edecekler. Bir kısmı da artık özellikle sermaye şirketleri ve şahıs şirketlerinin işlevleri tamamlanmış vaziyette. Bunlar da zannedersem çok bunlar için önem arz etmeyebilir ama büyük bir kesim için arz ediyor." Bakan Tüfenkci, terör mağduru esnaf için de düzenlemenin çok büyük önem taşıdığına değinen Tüfenkci, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden dolayı mağdur olan esnafımızın bu sicil affından faydalanarak bankalara, kredilere, finansmana erişimi noktasında önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Sicil AffıMaliye Torba YasasıBülent Tüfenkci
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