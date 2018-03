ShoppingDays'a kadın eli değiyor

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) da dahil olduğu Antalya Alışveriş Günleri, 7 Temmuz'da başladı. Antalya Alışveriş Günleri 77 gün sürecek. 25 TL ve üzerinde kredi kartı ile yapılacak her alışveriş ile otomatik olarak 7 otomobil ve birçok armağan kazanma şansının sunulduğu etkinliğe TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 26 ile 28 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle destek verecek. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Antalya Alışveriş Günleri'ne verdiği destekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Davut Çetin, "Alışveriş festivalleri, turizmi çeşitlendirmek ve desteklemek için bütün büyük turizm destinasyonlarında yapılan önemli etkinliklerdir. Amerika'dan Avrupa'ya ve Çin'e kadar birçok ülke ve şehirde alışveriş festivalleri düzenlenir. Avrupa'nın Noel alışverişi, ABD'nin Outlet festivali, Dubai, Singapur festivalleri ünlüdür. Her yıl yüz binlerce insan bu etkinlikler için o destinasyonlara gider, o kentlerde ticaret canlanır, katma değer yaratılır" dedi.

ETKİNLİKLER KENTİN ORTAK GÜNDEMİ

ATSO olarak kente değer katacağına, ticarete canlılık getireceğine inandıkları bir alışveriş festivalinin birincisini geçen yıl düzenlediklerini aktaran Başkan Çetin, "Bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. Büyük bir fedakârlıkla, önemli bir bütçe ayırarak hayata geçirdiğimiz festivalin istediğimiz, arzuladığımız ivmede büyümesi için kurumlarımızın, işletmelerimizin, halkımızın da sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu tür etkinlikler birliktelikle, sahiplenmeyle, sabırla, inatla, özveri ile belli bir noktaya gelir. Bu tür etkinlikler kentin ortak gündemi olmalı" dedi.

KADINLAR KURULU SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Kadın Girişimciler Kurulu'nun bu sorumlulukla etkinliğe destek vermek için geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldiğini belirten Başkan Çetin, “Kadın girişimcilerimiz 3 günlük bir programla cadde alışverişine renk katacak. Fener, Şirinyalı, İsmet Gökşen ve Portakal Çiçeği Bulvarı'nda ticaret canlanacak. 26 ve 28 Temmuz tarihleri arasında özellikle kadın girişimcilerin ağırlıkta olduğu Fener, Şirinyalı, İsmet Gökşen ve Portakal Çiçeği Bulvarı güzergâhındaki işletmeler saat 23.00'e kadar açık kalacak. Bu proje ilerleyen süreçte Işıklar Caddesi ile devam edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin de desteği ile cadde ışıklandırmaları yapılacak. İşletmeler canlı müzik performansları, dans gösterileri düzenleyecek ve mağazalar tarafından bu tarihlere özel indirim avantajları sağlanacak" diye konuştu.

TİCARİ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Yapılan örnek çalışma ile bölgedeki ticari dayanışma kültürüne de katkı sağlanacağını dile getiren Başkan Davut Çetin, “Etkinlikler boyunca cadde üzerinde yer alan kadın işletme sahipleri, arka sokaklarda yer alan işletme sahiplerine destek vermek üzere ürün satışı ve teşhiri konularında birbirlerine destek olarak ticari dayanışmaya da gidecekler" dedi.

ATSO HER ZAMAN KADINLARIN YANINDA

TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da yapılacak çalışmaya destek olan ATSO Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, “Bu projede de ATSO'nun bizim yanımızda olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Tanıtım AŞ, Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucularına ve katılım desteği vererek işbirliği sağlayan işletme sahiplerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.