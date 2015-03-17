SGK'dan emekliye kötü haber

SGK Başkanlığınca, emekli aylıklarının hatalı hesaplandığı yönünde kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı bildirildi. SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı yazılı basın kuruluşlarında, "Emekli Maaşları Eksik Yatmış, Yargıtay: Emekli Maaşları Yeniden Hesaplanmalı" ifadesi ile "Elazığ'da dava açan bir emeklinin davayı kazandığı ve kararın da Yargıtay tarafından onandığı ve emeklilerin aylıklarında hatalı hesaplama olduğu" ifadesinin yer aldığı haberlerin gerçekle örtüşmediği duyuruldu. Açıklamada, habere konu emeklinin 13 Ekim 2000'de emekli olduğu ve aylık hesaplama yönteminin değiştirilmesi nedeniyle, 2000 Ocak döneminden itibaren aylıklara yapılan artışları alamadığını, yapılan aylık artışlarının eksik olduğunu ve emsallerine göre maaşının az olduğunu belirterek Elazığ İş Mahkemesine kurum aleyhine dava açtığı aktarıldı. Açıklamada, şunlara yer verildi:"Dava yerel mahkeme tarafından bilirkişi raporu doğrultusunda emekli lehine karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararına, esas bilirkişi raporunun incelenmesinde, raporun kanuna aykırı şekilde farklı yöntemler kullanılarak hazırlandığı anlaşıldığından, karar Kurumumuzca temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi, 24 Kasım 2014 tarihli 20174/17727 Esas ve 2014/24661 sayılı kararında: emekli hakkındaki bilirkişi raporunda belirtilen aylık hesaplama yönteminin yasal ilkelere uygun olmadığı ve hatalı değerlendirme sonucu yazılı hüküm kurulması nedeniyle kararın Kurum lehine bozulduğu tespit edilmiştir. Anlaşılacağı üzere, emekli aylıklarının hatalı hesaplandığı yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta olup, dava süreci halen devam etmektedir."