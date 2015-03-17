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SGK'dan emekliye kötü haber

Emekli maaşların eksik yatırıldığı iddiasıyla Elazığ'da açılan dava emeklileri heyecanlandırdı. SGK ise davanın temyiz aşamasında olduğunu duyurdu

SGK'dan emekliye kötü haber

Emekli maaşların eksik yatırıldığı iddiasıyla Elazığ'da açılan dava emeklileri heyecanlandırdı. SGK ise davanın temyiz aşamasında olduğunu duyurdu

17 Mart 2015 Salı 10:29
SGK'dan emekliye kötü haber
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SGK Başkanlığınca, emekli aylıklarının hatalı  hesaplandığı yönünde kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı bildirildi. SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı yazılı basın  kuruluşlarında, "Emekli Maaşları Eksik Yatmış, Yargıtay: Emekli Maaşları Yeniden  Hesaplanmalı" ifadesi ile "Elazığ'da dava açan bir emeklinin davayı kazandığı ve  kararın da Yargıtay tarafından onandığı ve emeklilerin aylıklarında hatalı  hesaplama olduğu" ifadesinin yer aldığı haberlerin gerçekle örtüşmediği duyuruldu. Açıklamada, habere konu emeklinin 13 Ekim 2000'de emekli olduğu ve  aylık hesaplama yönteminin değiştirilmesi nedeniyle, 2000 Ocak döneminden  itibaren aylıklara yapılan artışları alamadığını, yapılan aylık artışlarının  eksik olduğunu ve emsallerine göre maaşının az olduğunu belirterek Elazığ İş  Mahkemesine kurum aleyhine dava açtığı aktarıldı. Açıklamada, şunlara yer verildi:"Dava yerel mahkeme tarafından bilirkişi raporu doğrultusunda emekli  lehine karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararına, esas bilirkişi raporunun  incelenmesinde, raporun kanuna aykırı şekilde farklı yöntemler kullanılarak  hazırlandığı anlaşıldığından, karar Kurumumuzca temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi, 24 Kasım 2014 tarihli 20174/17727 Esas ve 2014/24661 sayılı kararında: emekli hakkındaki bilirkişi  raporunda belirtilen aylık hesaplama yönteminin yasal ilkelere uygun olmadığı ve  hatalı değerlendirme sonucu yazılı hüküm kurulması nedeniyle kararın Kurum lehine bozulduğu tespit edilmiştir. Anlaşılacağı üzere, emekli aylıklarının hatalı hesaplandığı yönünde  kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta olup, dava süreci halen devam  etmektedir." 
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Son Güncelleme: 17.03.2015 09:31
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SGKEmekliHaberKötü
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