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SGK’da e-fatura dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibariyle elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçti

SGK’da e-fatura dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibariyle elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçti

03 Ekim 2017 Salı 21:48
SGK’da e-fatura dönemi
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SGK’dan yapılan açıklamaya göre, SGK sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla e-Fatura uygulamasına geçti. Bu kapsamda e-Fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin,  Ekim ayı başından itibaren SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda düzenlemeleri gerekiyor. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından ise herhangi bir değişiklik olmadı. SGK’ya yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edecekler.
UYGUN OLMAYAN FATURA KABUL EDİLMEYECEK
Fatura ile ilgili işlemlerin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek. Gönderilecek e-faturalar özel formata uygunluk açısından SGK tarafından kontrol edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekiyor. e-fatura Uygulama Kılavuzu ve e-Fatura Teknik Dokümanına SGK'nın internet adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

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