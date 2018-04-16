SGK ve TEB'den işbirliği

BAKANLIKTA gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını da değerlendirdi. Sarıeroğlu, "SGK ve TEB arasında 2016 yılında imzalanan 2+2 yıl şeklinde 4 yıllık olarak imzalanan protokolümüzün ara değerlendirmesiyle alakalı olarak gerçekleştirdiğimiz 1 aylık müzakerelerin sonucunda uzlaşmaya vardığımız hususlarla ilgili olarak iki yıllık dönemin sonunda bir imza protokolümüz olacak" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜME PERFORMANSI OLUMLU SEYREDİYOR'

Türkiye açısından önemli olan işgücü piyasasıyla alakalı olarak TÜİK tarafından hane halkı işgücü anketi sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Özellikle yıllık olarak 7.4 büyüme performansından sonra açıklanan ilk işgücü piyasasına ilişkin veriler olması önemli. Türkiye’nin büyüme performansının istihdam dostu olarak devam ediyor olmasının ocak ayı verilerinde de ortaya çıkmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İşsizlik oranlarımızda geçtiğimiz yılın ocak ayına oranla 2.2 puanlık bir azalış gerçekleşmiş durumda. Burada bizler açısından önemli olan Çalışma Bakanlığı olarak son dönemde gerek Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki faaliyetlerimizde, gerekse de Cumhurbaşkanımız liderliğinde ikinci fazına geçtiğimiz milli istihdam seferberliğimiz kapsamında gençlerle alakalı olarak odaklanmış durumdayız. Ocak ayı verilerinde genç işsizlik oranlarında da 4.6 puanlık geçtiğimiz yılın ocak ayına göre bir azalış meydana gelmiştir. Bu da ülkemiz açısından önemli. İstihdam oranlarımız yüzde 46.4 seviyesine ulaşmış ve 1 yıllık süre içerisinde geçtiğimiz ocak ayından bu ocak ayına kadar 1 milyon 357 bin kişilik yeni istihdam sağlanmış durumda. Bu, ülkemizi dünya ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ortaya koymuş olduğu kararlı politikaların ve istihdamla ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemlerde ortaya koymuş olduğu reformların bir sonucu olarak diye belirtmek istiyorum" dedi.

'BU PERFORMANSI SÜRDÜRECEĞİZ'

"İş gücüne katılım oranımız yüzde 52.1 seviyesine ulaşmış durumda" diyen Sarıeroğlu, "Bu sene içerisinde toplam 780 bin kişi iş gücü piyasasına girmiş. 1 milyon 357 bin kişiye istihdam oluşturulmuş. İşsizlik oranlarındaki düşüşe de bu kadar büyük oranda 2.2 puanlık oranda düşüşe de bu aradaki fark sebep olmuştu. Biz bu performansı sürdürme konusunda kararlıyız. Kadınların işgücü piyasasına katılımı kadınların istihdam oranlarının arttırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi de çok önemli bir öncelik. Bu anlamda memnuniyet verici bir oranımız var. 1.2 puanlık kadınların işgücüne katılımında da artış sağlamış durumdayız yüzde 33.2 olarak gerçekleşmiş. Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme konusunda kararlı politikalarımıza devam edeceğiz. Bunların hanelere, gelire, istihdama, hayatın her alanına da yansıması konusunda hükümetimiz çalışmalarını kararlı biçimde devam ettirecek" şeklinde konuştu.

'SGK DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR'

SGK’nın Türkiye’nin son 16 yılda yaşadığı dönüşüm ve reform sürecini temsil eden yüzakı bir kurum olduğunu ve dünyada örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu reformun en önemli ayağını Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi oluşturmakta. Ülkemiz nüfusunun halihazırda yaklaşık 99.5’ini GSS kapsamına aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olanlar, SSK hastanelerinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmek durumundaydı. Bu eczane sayısı 261 idi. Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olanlar ise kendi kurumları tarafından sözleşme imzalanan belli eczanelerden ilaçlara kavuşabiliyordu. Ülke genelinde eczanelerden yararlanma oranı yüzde 21 idi. Bugün itibariyle geldiğimiz aşamada yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumdayız. Söz konusu sağlık olunca bunun hiçbir zaman bir maliyet unsuru olarak görülmesi hükümetimizce söz konusu değildir" dedi.

ÖDENEN İLAÇ SAYISI ARTIYOR

Sağlık Uygulama Tebliği çalışmalarıyla ilgili ise Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "2016 yılında 500 yeni ilacın, 2017 yılında 660 yeni ilacın geri ödeme listesine alınmasını sağlamış durumdayız. Toplamda bugün itibariyle 8 bin 200 ilacımız SGK’nın geri ödeme listesinde bulunmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan yurt içinden 403, yurt dışından 47 çeşit ilacımız halihazırda geri ödeme listemizdedir. 2017 yılı içerisinde yoğun olarak kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 266 adet biyoteknolojik ilacımız da geri ödeme listemizde bulunmaktadır. Bu ilaçlar vatandaşlarımız tarafından eczanelerden, hastanelerden, TEB’den ve SGK’dan temin edilebilmektedir. 54 yetim ilacın bedeli SGK tarafından ödenmektedir. Bu da tüm Avrupa ülkelerine baktığımız zaman en yüksek sayıda ilaçtır."

'ECZACILARIN SORUNLARI AZALACAK'

İmzalanan protokolle ilgili bazı iyileştirmeler yapıldığını da aktaran Sarıeroğlu, "Bu kapsamda gelecekte eczacılarımızın mesleki sorunlarını daha da azaltacak ve yönetişim prensiplerini daha uygun şekilde uygulamaları içeren bir protokol iyileştirmesi yaptık. Protokolümüzde toplamda 121 milyon TL değerinde eczacılarımız için bir iyileşme gerçekleştirdik. Ek protokol ile ekonomik düzenlemeler dışında ağırlıklı olarak TEB’in konuya ilişkin taleplerinden kaynaklanan birçok konuda da iyileştirme yaptık. Protokol kapsamında 2 alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptık. Eczanelerin ödediği reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında arttırdık. Bu artışla birlikte bizim 2017 yılında aynı sayıda reçete üretildiği takdirde 297 milyon TL’ye çıkan ödememiz söz konusu olacak eczacılarımıza. Geçen yıla oranlarda artış oranımızın 67 milyon olduğunu ifade edeyim. Eczanelere yapılan SGK ödemesinde eczanelerin yıllık cirosuna göre iskontolar yapılmaktaydı. Bu iskonto oranları eczanelerin satış hasılat aralıklarına, ciro baremleriyle bağlı olarak gerçekleştirilmekteydi. Bu dönemde yaptığımız düzenlemede bu ciro baremlerine de yüzde 15 oranında artış gerçekleştirmiş durumdayız. Bu artışında maddi bedeli 54 milyon TL’dir. Bu iki maddi iyileşmenin toplam bedeli 121 milyon TL."

'ÇALIŞMALAR MEDULA ÜZERİNDEN YAPILACAK'

"İnşallah bir ay sonra majistral ilaçlarla ilgili Medula Sistemi'ndeki tüm çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" ifadesini kullanan Sarıeroğlu, gerekli çalışmalarında eczaneler tarafından Medula Sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağını açıkladı. Sarıeroğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin SGK ile anlaşma yapan eczanelerden hizmet alabilmesinin önünü açmış durumdayız. Eczanelerden alınan tıbbi malzemelerde örneklem usulüyle inceleme oranı yüzde 10’du. Bu oranı yüzde 5’e indirmiş durumdayız. Gelecek dönemde İŞKUR ve TEB işbirliğiyle mesleki eğitim işbaşı eğitim programları kapsamında çalışmalar yapma konusunda da hükümlerimizi protokolümüze koymuş durumdayız" dedi.

'GEREKLİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPTIK'

TEB ile 2006 yılına kadar ayrı ayrı sözleşmeler yapıldığını, Sosyal Güvenlik Reformu sayesinde birleştiklerini ifade eden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, "TEB ile toplantıda 2 aylık müzakereler sonucunda 15 ayrı toplantı yaptık. 2016 yılındaki protokole göre enflasyon oranında reçete hizmet bedelleri sadece iyileştirme yapılması gerekirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan mali alanda iyileştirme yapılması gerekiyor talimatı üzerine gerekli iyileştirmeler yapıldı" dedi.