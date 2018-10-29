SGK ve ILO arasında iş birliği protokolü imzalandı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Kurum Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından "Herkes İçin Sosyal Koruma Tabanları Küresel Programı" kapsamında Cenevre’de düzenlenen “Üçüncü Çok Paydaşlı Ortaklık Toplantısına” katıldı.

Toplantıda, ILO üyesi ulusal paydaşların sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini güçlendirme ve kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda SGK ile ILO arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, ILO’nun üye devletlere teknik desteği ile ilgili hükümler ve özellikle de "Güney-Güney ve Üçlü İş Birliği" mekanizmaları çerçevesinde SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile ILO Politika Geliştirme Birimi Direktörü Deborah Greenfield tarafından imzalandı.

Düzenlenen imza töreninde, protokole bağlı iş birliği faaliyetlerinin detayları ile bu faaliyetlerin seçilmiş ülkelerde gerçekleştirilmesine ilişkin tarafların sorumluluklarının özel olarak oluşturulacak şartnamelerle belirlenmesine karar verildi.

Bu protokol, Türkiye’nin sosyal güvenlikteki başarı ve tecrübelerini başka ülkelerle paylaşma mutabakat zaptı niteliğinde bir protokol olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşma çalışmalarının ve ILO’nun herkes için evrensel bir sosyal koruma tabanı sağlama programının güncellenmesi için önemli bir fırsat sunan toplantıya, sosyal koruma sistemleri ve tabanları üzerinde yoğunlaşan ülkeler, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere kalkınma ortakları, kalkınma bankaları, ILO ve Birleşmiş Milletler ’in diğer birimleri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, işçi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.