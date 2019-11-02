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SGK tüm kamu kurumlarına yazı gönderdi! Milyonları ilgilendiren uyarı

SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren çok önemli yazı. SGK, tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazıda 4/A, 4/B, 4/C emeklilik aylığı, emeklilik bilgisi, işe giriş çıkış bildirgesi gibi konularda ıslak imza zorunluluğu olmadığını bildirdi. E-Devlet'ten alınan belgeler yeterli olacak.

EKONOMİ 02.11.2019, 15:55
SGK tüm kamu kurumlarına yazı gönderdi! Milyonları ilgilendiren uyarı
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SOSYAL Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanlığı genelgesi hatırlatıldı. Yazıda, sorun çözen, çözüm üreten sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedefleri olduğu vurgulandı. SGK yazısında kamu hizmetinde hastalığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimizehizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

E-DEVLETTEN ALINAN BELGELER YETERLİ

Uyarı yazısında vatandaşlar tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan ve barkod üretilmek suretiyle e-devlet üzerinden temin edilen belgelerin bazı kurumlarca kabul edilmeyerek, ıslak imzalı belge istendiği yönündeki uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedefleri uygun olmadığını, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı anlayış ile gereksiz bürokratik süreçlerin önüne geçmek amacıyla; doğruluğu yine e-devlet üzerinden teyit edilebilen; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi, 4/A Emekli Aylık Bilgisi, 4/B Emekli Aylık Bilgisi, 4/C Emekli Aylık Bilgisi belgelerinin temininde vatandaşlardan ayrıca ıslak imzalı bilgi/belge istenilmemesi gerektiği belirtildi.

#SGK #kamu kurumları #çalışan #Emeklilik
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