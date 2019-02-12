SGK Prim borcu yapılandırmasında son gün 28 Şubat

MALATYA Çalışma ve İşkur İl Müdürü Vahap Toman ile Sosyal Güvenlik Beydağı Dairesi Merkez Müdürü Mustafa Gürbüz Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Vahap Toman, genel sağlık sigortası ve SGK prim borçlarının yapılandırması sürecinin 28 Şubat’ta sona ereceğini hatırlatarak “7143 sayılı Kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek” ifadelerine yer verdi.



SGK prim borç yapılandırmasını tüm üyelere ve kamuoyuna duyurmak için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise, “İlerleyen günlerde tüm işverenlerimizi SGK ve İşkur Destek Paketi hakkında düzenleyeceğimiz seminere davet ederek daha çok üyemizin, işverenin faydalanmasını sağlayacağız” diye konuştu.