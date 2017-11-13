Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108168
ALTIN
158.444
DOLAR
3.8612
STERLİN
5.0560
EURO
4.4941
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?
Mavi Balina nedir? Mavi Balina...
banner468

SGK prim borçları siliniyor

1 Nisan 2017'den önce SGK prim borcu bulunanların tüm borçları, faizleri ve cezaları silinecek. Evde kişi başına gelir 592 liranın altında olanlar, sağlık için prim ödemeyecek

SGK prim borçları siliniyor

1 Nisan 2017'den önce SGK prim borcu bulunanların tüm borçları, faizleri ve cezaları silinecek. Evde kişi başına gelir 592 liranın altında olanlar, sağlık için prim ödemeyecek

13 Kasım 2017 Pazartesi 08:10
SGK prim borçları siliniyor
banner404

SOSYAL Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin yapılan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genel sağlık sigortası tescili yapılmış ancak gelir testine hiç başvurmayanlardan, 1 Nisan 2017'den itibaren 12 ay içinde gelir testine başvuran kişilerin sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tahakkuk ettirilecek.
GAZİ SİGORTALI SAYILACAK
 
Prim borçlarına, 1 Nisan öncesi döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. Bu tarihten önce tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş borçlar ise yeniden hesaplanacak. 15 Temmuz sonrası gazilik unvanı verilenler, otomatik olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak.
 
ESNAFA KOLAYLIK SAĞLANDI
 
Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalanan kişiler sağlık sigortalısı sayılacak. Askerliğini er ve erbaş olarak yapanlar, genel sağlık sigortalısı yapılacak. Terhis sonrası sigorta, 30 gün geçerli olacak. Posta'da da yer alan habere göre, evdeki kişi başına gelir 592 liranın altında olan sağlık hizmeti için prim ödemeyecek. Kişi başına 592 liranın üzerinde geliri olan 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alacak.
 
MEZUNA İKİ YIL PRİM YOK
 
Askerliğini bitirene, prim ödemeden 1 ay bedava sağlık hizmeti verilecek. Lise ve üniversite mezunları, iki yıl prim ödemeden sağlık hizmeti alacak. Sosyal güvenlik prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan esnaf, 53 lira ödeyerek sigortalı sayılacak ve bedava sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Genel sağlık sigortalısı sayılanların yakınları da kapsamda olacak.
 
YAKINLARI DA YARARLANACAK
 
Darbe teşebbüsü ve terör nedeniyle gazi olanlar, genel sağlık sigortalısı sayılacak. Türk vatandaşlarının yurtdışında yaşayan yakınları, genel sağlık sigortalısı olacak. Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bir ayda yirmi gün ve daha az çalışanlar, genel sağlık sigortalısı olacak. Bedava sağlık hizmeti almak için prim borcunun (taksitlendirme yapanlar hariç) bulunmaması şart olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıSGKPrim Borcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin, zengininden önemli açıklama: Tarihin en büyük teknolojisi
Bitcoin, zengininden önemli açıklama: Tarihin en büyük teknolojisi
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu
Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim