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SGK'lılar dikkat! Özel ödemeleri almayı unutmayın

Yapılan onca uyarı ve bilgilendirmeye rağmen vatandaş SGK'dan parasını almıyor ya da alacağını unutuyor. Ancak bu hakları almak için geç değil 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün

SGK'lılar dikkat! Özel ödemeleri almayı unutmayın

Yapılan onca uyarı ve bilgilendirmeye rağmen vatandaş SGK'dan parasını almıyor ya da alacağını unutuyor. Ancak bu hakları almak için geç değil 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:14
SGK'lılar dikkat! Özel ödemeleri almayı unutmayın
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SOSYAL Güvenlik Kurumu ( SGK), farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Milyarlarca lirayı bulan bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Bu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası olarak sıralanıyor. Bunları kim, nasıl alır? İşte detayları...

YOLLUK ÖDEMESİ

Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılır. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontorlü, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru  SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.

CENAZE YARDIMI BU YIL 531 TL

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olası gerekmiyor. Telaş ve acıyla unutulan bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 531 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

ÇEYİZ İÇİN 24 MAAŞ

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesilir. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru  SGK'ya.

İSTİRAHAT PARASI

Çalışırken hastalanan, meslek hastalığına yakalanan, iş kazası geçiren sigortalıya hastane rapor yazar. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi  SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 39.50 TL, yatarak tedavilerde 29.62 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır. Ödeme turkiye.gov.tr'den e-devlet şifresiyle kontrol edilebilir ve PTT'ye yatar.

SÜT PARASI

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen 'emzirme ödeneği' de veriyor. 133 lira olan Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli.  SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

DOĞUM İZNİ PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna doğum izni veya rapor parası deniyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira. Bu en az tutar. Ödeme PTT ve Ziraat'ten. Bu paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.

TOPLU PARA

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri  SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için  SGK'ya dilekçeyle bavşurmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
SGKlılarÖzel ödeme
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