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SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı: Yüksek maaş alanlara asgari ücret gösterilmesi cezalandırılacak

Yüksek maaş alanların asgari ücretli gösterilmesinin artması üzerine SGK, işverenlere yazı göndererek bildirimleri düzeltmelerini istedi.

EKONOMİ 13.12.2019, 11:20
SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı: Yüksek maaş alanlara asgari ücret gösterilmesi cezalandırılacak
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SOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 14.4 milyon çalışanın yaklaşık yüzde 43'ünü asgari ücretli çalışanlar oluşturuyor. Kamunun asgari ücretli çalışan sayısı konusunda net bir açıklaması olmaması nedeniyle bazı uzmanlar bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığını ifade ediyor. Asgari ücretli işçi ile birlikte kayıtdışı çalışanların sayısı da ciddi şekilde artıyor. TÜİK verilerine göre, kayıtdışı istihdam oranı bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 33.1'den yüzde 36.1'e çıktı. Böylece Ağustos 2019 itibarıyla istihdam edilen toplam 28.5 milyon kişinin 10.3 milyonunu kayıtdışı çalışanlar oluşturdu.

Asgari ücretli doktor

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Hem asgari ücretle hem de kayıtdışı çalışanların oranının artması üzerine SGK işverenleri uyardı. İşverenlere SGK tarafından gönderilen yazıda, prime esas kazançlardaki eksik bildirimin de tıpkı sigortasız çalıştırma gibi kayıtdışılık olarak değerlendirildiği belirtildi. Doktor, mühendis, avukat ve futbolcu gibi mesleki grupların daha yüksek ücret aldıklarının ifade edildiği SGK yazısında, bunlarla ilgili tespitlerin ve denetimlerin yapıldığı kaydedildi. SÖZCÜ Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, bozulan göstergeler nedeniyle SGK'nın işverenleri uyardığını ve buradan gelir artırmak istediğini söyledi. “Maliyeti artan işveren asgari ücrete yüklendi” diyen Türkmen, çalışan üzerindeki vergi yükünün işveren için ağır olduğuna dikkat çekerek, ücret maliyetleri içinde “vergi takozu” olarak tanımlanan vergi ve sigorta primi maliyet oranının yüzde  38.9 olduğunu, bir asgari ücretlinin işverene maliyetinin 3 bin 500 TL'ye ulaştığını kaydetti.

'Vergi yükü azaltılmalı'

SGK'nın gönderdiği yazı ile işverenlere 'durumunuzu biliyorum' mesajını verdiğini anlatan Türkmen, denetimlerde ilk önce işverenlere uyarı yapıldığını, gerekli düzeltmeler yapılmaması durumunda ise ceza kesildiğini dile getirdi. SGK'nın bu yolla vergi ve prim gelirini artırmayı amaçladığını belirten Türkmen, burada asıl yapılması gerekenin işverenin vergi ve SGK yükünü azaltmak olduğunu vurguladı.

Tespit edilmesi durumunda idari para cezası kesiliyor

SGK'nın işverenlere gönderdiği yazıda, eksik bildirim konusunda gerekli denetimlerin her zaman yapılacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuza iletilen ihbar ve şikayetler, kurumumuzca ve diğer kamu kurumlarınca yapılan denetimler ile bankalar, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler neticesinde prime esas kazançların çalışana ödenen gerçek ücret seviyesinin altında bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyerlerine idari para cezası uygulanmakta, geriye yönelik primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilmekte ve bu işverenlerin yararlanmakta olduğu sigorta primi teşvikleri durdurulmaktadır."

#SGK #patron #asgari ücret #Uyarı #işveren
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